被下藥？短髮女疑路邊醉倒遭抱上計程車 13秒影片瘋傳

近日社群平台Threads流傳一段長約13秒的影片，畫面中一名短髮女子倒臥路旁，疑似意識不清，隨後被一名體格壯碩的男子以環抱方式帶上計程車，引發大量網友關注與討論。

從影片可見，拍攝地點位於夜晚街頭，路邊停放一輛紅黃相間、車身印有簡體字的計程車。身穿黑衣的男子雙手從正面托住女子上半身，將她整個人抬起。女子僅穿著Bra Top與長褲，全程閉著雙眼，頭部隨步伐晃動，四肢自然下垂，幾乎沒有任何支撐動作，看起來狀態相當虛弱。畫面尾聲，疑似另一名女子打開後座車門，男子隨即將人送進車內，影片至此結束。

影片曝光後，不少網友直言畫面令人不安，紛紛留言提醒外出安全，有人表示「看了真的會害怕」、「女生在外喝酒一定要顧好自己」，也有人呼籲，若有飲酒行程，應事先安排可信任的友人陪同或接送，避免獨自返家。

針對女子的狀態，網路上出現不同解讀。有網友質疑她不像單純酒醉，指出「整個人癱軟得不太正常」、「過去在夜生活場所工作，真正喝醉的人其實不會這樣毫無反應」，甚至有人懷疑可能涉及不當情況。另一方面，也有聲音認為不宜過度揣測，推測可能只是朋友協助叫車、合力將人送上車，「也有可能只是朋友喝太多，其他人幫忙而已」。目前影片真實背景與人物關係仍不明，但相關畫面已在社群平台引發對夜間安全與飲酒風險的廣泛討論。

