被不肖人士冒名詐騙！《小姐不熙娣》爆假徵人、騙個資 官方急發聲...受害案例曝光

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

節目《小姐不熙娣》憑藉輕鬆有趣的內容，開播至今深受觀眾喜愛，然而近期卻有不肖人士利用節目名義，私自招募觀眾參與錄影，甚至要求提供生活照等，官方社群接獲反映後，於今（21）日發布緊急公告，貼出受騙案例示警，表示「本節目不會提供任何活動編號，亦不會成立候補名單社群」，提醒觀眾勿隨意提供個人資料，以免受騙。

《小姐不熙娣》驚傳遭不肖人士冒用名義，私自招募觀眾參與錄影、詐騙個資。（圖／《小姐不熙娣》臉書）

《小姐不熙娣》官方社群今發出公告，指出近日持續接獲網友反應，有不肖人士假冒節目名義，私自招募觀眾參與錄影，並張貼出受騙網友提供的對話截圖，內容除要求受害民眾繳交近期生活照外，還要加入候補名單社群。節目組鄭重澄清運作模式，強調「本節目不會提供任何活動編號，亦不會成立候補名單」，呼籲眾人切勿輕信相關訊息或隨意提供個人資料，以免受騙上當。

廣告 廣告

另外，節目組為防杜類似詐騙案件再次發生，表示「往後所有與錄影相關之邀請與聯繫，僅會由官方帳號進行發文或私訊通知」，提醒民眾務必認明官方帳號之邀約，避免詐騙手段層出不窮，「提醒身邊親友與有興趣參與錄影的朋友，共同防範詐騙行為」。

《小姐不熙娣》官方社群平台公布多張詐騙訊息截圖，示警民眾勿受騙。（圖／《小姐不熙娣》臉書）

《小姐不熙娣》由小S與派翠克搭檔主持，不過今年大S因病離世後，小S向節目告假、停工調適心情，改為Sandy（吳姍儒）代班主持，而小S、派翠克今年也成功以該節目奪下第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，隨後節目組在10月底宣布，薔薔加入主持陣容，為節目注入不一樣的火花。

更多FTNN新聞網報導

小S神預言？粿粿上節目曾保證「結婚不會出軌」 網諷：話別說太滿

真男人說到做到！派翠克秀「捐款證明」金鐘獎金捐花蓮 小S也兌現承諾

金鐘60／小S奪獎激動落淚！ 犀利調侃派翠克：憑什麼入圍2次就得獎！

