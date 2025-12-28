被世界漠視～天災人禍蘇丹無寧日

蘇丹的文化，已經有好幾千年，受到伊斯蘭教的影響，也有埃及人存在的重要痕跡，當地是世界上擁有最多金字塔的國家，偏偏，更是一個長期受到恐怖主義、跟內戰的蹂躪的國家，歲末年終，被世界漠視系列報導，帶您看到被世界忽視的國家、蘇丹，其實，有著溫暖與跟文化的光芒。

在國際新聞裡，蘇丹幾乎成為「戰爭」和「人道災難」的代名詞。持續多年的衝突，讓這個非洲第三大國，長期被全球以「危險」、「混亂」來定義。 民眾 ：「他們把我們所有的財物都拿走了，一切都被丟到街上，他們不准我們帶走任何東西，連床單或毯子都不行，我母親把她的毯子給了我，我拿來給孩子蓋，他們真的受不了寒冷。」

臨時搭建的帳棚，迅速蔓延成一大片難民營。2025年，北達佛州首府法舍淪陷後，大量平民逃離家園，想從飢餓、傷病，以及與家人失散的恐懼中逃脫。 民眾 ：「我丈夫失蹤了，而我的耳朵也受了傷，現在這個傷口讓我幾乎無法入睡，白天還好 但晚上會很痛，你可以看到有一部分被削掉了。」

若能抹去戰爭，就能看見蘇丹的非凡，沙漠中的麥羅埃金字塔，靜靜守護著數千年文明。藍尼羅河與白尼羅河在喀土穆交匯，見證古老文化的延續與生命的繁衍。觀光部官員 穆罕默德：「我們有一項為期5年的策略計畫，目標是將所有觀光目的地，發展到高標準 並提供完善的設施。」

長期的負面印象，讓世界忽略了蘇丹大多數國土、其實與衝突地區相隔遙遠。政府積極振興旅遊，試圖以文化與自然景觀吸引更多國際觀光客，帶來新的希望與收入。YouTuber ：「我對蘇丹唯一的印象，全都圍繞著戰爭與不公，再加上簽證非常難辦，而且幾乎沒有觀光客，這些都讓我在下飛機前，感到更加焦慮，但哇 五天之後，我對蘇丹的整個看法徹底改變了。」

蘇丹，是一個正在苦難中掙扎的國家，也是一個被戰爭形象遮蔽、卻仍擁有文化與溫度的地方。在被世界漠視的角落，仍努力被看見。

