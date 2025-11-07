被丟到淡水、誤中獸鋏截肢…3石虎入住北市動物園 想觀察先做這事

北市動物園近期入住3隻石虎，提醒民眾觀察時要降低音量、放輕腳步、不要出聲逗弄。台北市立動物園提供



台北市立動物園近期迎來3隻石虎「捲心餅」、「平平」和「阿給」，園方表示，牠們都是透過救傷收容計畫入園，提醒遊客，若想看到牠們現身，在經過台灣動物區時務必降低音量，避免打擾。

石虎「捲心餅」因中陷阱受傷，失去在野外獨立生存的能力。台北市立動物園提供

台北市立動物園今天（11/7）發布新聞稿表示，台灣動物區的3隻石虎，都是透過農業部林業與自然保育署合作的野生動物救傷收容計畫，經過評估後不適合野放而收容的石虎，也是建立石虎域外保育族群的重要成員。

石虎「平平」在野外誤中獸鋏，因傷重截肢無法野放。台北市立動物園提供

2024年出生的「捲行餅」，媽媽是同樣透過救傷計畫收容的「春捲」，牠滿4個月大時，去年7月前往南投訓練並野放。不久後因中陷阱受傷，必須將左前肢截肢，從此失去在野外獨立生存的能力。牠對人類警戒心高，就算度過一個多月檢疫與適應期，仍然不太喜歡人類的視線，會把自己隱藏起來。

另一隻石虎「平平」則是在台中市太平誤中獸鋏，傷重截肢；「阿給」則是在非石虎分布區淡水被發現，研判可能遭非法捕捉飼養，喪失野外應有的警覺性，只能進入收容體系。

台北市立動物園指出，3隻石虎將單負起保育大使的重任，牠們凸顯了在野外所面臨的致命威脅，包含了棲地消失、路殺、非法陷阱等；提醒遊客，觀察石虎時務必降低說話音量、放輕腳步，不要出聲逗弄動物，才有機會看到牠們現身。

石虎「阿給」在非石虎分布區淡水被發現，可能遭非法捕捉飼養，喪失野外應有的警覺性。台北市立動物園提供

