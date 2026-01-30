被丟包台64後遭輾斃！ Bolt高層發聲：司機已被停權

一名頂大25歲溫姓男子日前透過Bolt叫車，結果在回家途中被司機丟包在台64上，最終遭輾斃身亡，消息一出引發熱議，Bolt台灣總經理曾憲竑今（30日）指出，在得知這起事件後，已針對該名司機做停權處理，後續處置將待調查處理後再處理。

溫男被計程車司機丟包在台64，隨後遭輾斃身亡。（圖／翻攝畫面）

針對自家平台司機把乘客丟包在台64，結果乘客遭到輾斃，魂斷快速道路，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，公司得知該事件後，以第一時間聯繫駕駛並且停權，目前全案進入刑事調查階段，後續處置將待調查結果出爐後再處理。

曾憲竑強調，Bolt均要求加入車輛為乘客投保第三人責任險，不過此案涉及另外4輛車，肇責尚未釐清，仍待調查結果出爐後才能確認該如何處置。

