被丟包？睡太熟？1男國道上遭摔出車外 後車1秒急閃蛇行險翻全被錄

在國道上一輛小客車行駛到一半，竟然有一名男子從車內摔了出來，後方車輛緊急閃避，差點失控，畫面曝光後，引發網友討論到底男子是睡太熟掉出來還是被丟出的，對此國道警方表示，目前沒接到報案，但已經調閱影像追查。

玩命關頭台灣版！國道男摔出車外 警追查中

有網友在社群PO出一段行車紀錄器畫面，驚見國道上驚險瞬間發生，原本行駛順暢的國道上，前方白車車門突然打開，一名活生生的男子摔出來，在車道翻滾，一旁黑車僅1秒能反應，就怕輾到急煞、閃進內側車道，差點失控翻車。

國道上前方車輛摔出一名男子，黑車急閃。圖／爆料公社

而摔出車外男子也嚇破膽，緊急用雙手護頭，慶幸後車也有煞住，沒有造成嚴重傷害，最後他站起來小心走回路肩，這看似在演《玩命關頭》台灣版，卻是現實生活。

國道上前方車輛摔出一名男子，黑車急閃。圖／爆料公社

網友直呼「超扯，是按到F鍵離開載具嗎」、「後座乘客睡到掉出車外嗎」，卻也有人起疑，「是掉出來還是被丟出來」，有人推測在吵架，但如果有繫安全帶也不至於摔下來，不過網友最佩服的還是黑車駕駛，人生走馬燈跑千百回，驚險神躲過。

男子國道上摔出車外，網猜睡太熟、被丟包，也有人抓到沒繫安全帶。圖／爆料公社

對此白車後續停路肩，但警方沒獲報相關事件，目前已調影像追查車主，國道岡山分隊小隊長任國強指示，查證後如有違反交通法規，依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。

嚇！過馬路遇轉彎車 學生驚嚇跑開仍遭撞倒地

國道摔人離譜又危險，但台南有學生遭遇「行人地獄」驚魂，行走在斑馬線上準備小跑步過馬路，左轉彎車卻催油門撞過來，學生嚇到往旁邊跑，但還是沒躲過遭撞上，一旁騎士伸出援手，趕緊扶學生去路旁，究竟汽車有沒有涉及未禮讓，警方將持續釐清。

白車未禮讓行人撞上。圖／翻攝自FB@大台南交通違規2.0

