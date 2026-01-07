被中共列為「台獨頑固份子」 劉世芳：捍衛國家主權的立場不會變

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中國國台辦今（7）日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，並揚言終身追究責任。對此，劉世芳稍早回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

國台辦發言人陳斌華今早宣布兩項決定，指控劉世芳宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道；鄭英耀則大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，毒害島內青少年，阻撓兩岸教育交流合作。

陳斌華說，劉世芳、鄭英耀兩人思想頑固，謀獨行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉，決定將兩人列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，禁止兩人進入大陸及港、澳地區，並將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

若不加上今早宣布的劉世芳、鄭英耀，目前包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國會安秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、立委蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、國安會副秘書長林飛帆、前立委陳椒華、立委王定宇、沈伯洋、聯電董事長曹興誠12人都被中共列入「台獨頑固份子」清單。

