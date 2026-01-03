被中共官媒曝住家衛星照！沈伯洋批集體自卑

▲沈伯洋表示，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中國官媒「兩岸頭條」、「今日海峽」以及社群等，近日發布貼文，詳細標記民進黨立委沈伯洋的私人住所與工作地點，並附上衛星空照圖與街道圖，引起爭議。對此，沈伯洋今（3）日回應，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降；他強調，「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑！」

中國社群特定博主以及官媒「今日海峽」近日開始散播訊息，稱2026年新年第一天要送沈伯洋一份「大禮」，透過定制商用衛星「吉林一號」高清影像，要給他一點中國科技「小小的震撼」；文章並附上沈伯洋的居住地與工作地點的衛星影像，「台獨頑固分子哪裡逃！」

對此，沈伯洋回應，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。他說，這幾天中國又對他「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就啟動，原因很簡單：「軍演無效、股市還漲，加上我持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人」。

沈伯洋指出，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾，這三天他都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

「中國在等什麼？他們在等我恐慌！」沈伯洋說，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼，但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果，「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑！」

