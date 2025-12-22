被中共收買→每月爽賺148萬？矢板明夫列「3大紅線」辨親中網紅：必然有人失守

矢板明夫認為已有不少台灣網紅被中共接觸。圖／攝影董孟航

長期活躍於海外的中國知名軍事網紅「說真話的徐某人」18日在X上爆料稱他曾被中國網紅「落日海盜」找上、試圖招募他協助中共進行對台外宣行動，並在網路上透過輿論戰攻擊台灣，還直接公開證據錄音檔，引發外界熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫得知此事後也分析出「3個結論」，希望有助於讓更多民眾分辨出哪些是在配合中共宣傳的聲音。

徐某人公開完整錄音！揭露「小罵大幫忙」大外宣手法

根據徐某人在YouTube上公開長達45分鐘的完整對話錄音，一名自稱「落日海盜」的對象聲稱是中國解放軍的中間人，在北京市公安局從事情蒐與輿情工作，對方主動接觸他並提出每月4萬歐元（約148萬元新台幣）的報酬，要求他製作著重批評台灣軍事實力與防衛體系不足的節目，希望藉此進行輿論戰。

廣告 廣告

「落日海盜」表示，由於徐某人曾製作攻台情境節目，因此被視為合適人選，認為只要長期討論台海戰爭與防衛弱點，即可對「上面」交代，甚至還能安排內容於特定媒體轉載。「落日海盜」更透露，目前已在日本、義大利、美國等地吸收音樂、旅遊、美食與汽車等領域的網紅，打造外宣合作的運作模式，要求這些網紅宣揚中國傳統文化。

你敢罵習近平嗎？矢板明夫分析「被收買網紅關鍵」

對此，矢板明夫21日在粉專上PO文直言，徐某人公開的錄音內容相當直白，例如在某些議題上可以「小罵大幫忙」，這位中間人透露，若想製作相關大外宣節目，則在枝節問題上適度批評中國並不是問題，但仍有著絕對不能碰的「紅線」，即「不准批評習近平」。徐某人公開的錄音內容引發社會高度關注，也讓人不得不正視背後的現實，而矢板明夫更透過這段對話錄音得出至少3個結論。

矢板明夫首先認為，台灣網紅圈內一定早有不少人被中共的中間人接觸過：「這其實不難理解，中國連對歐洲網紅都願意砸下重金經營輿論，對於認知作戰最關鍵的戰場台灣，不可能什麼都不做」。另外，台灣與中國語言相通，而台灣又長期被北京視為核心利益之一，因此從成本效益來看，台灣網紅在輿論戰的部分對中國而言，只會有更高的吸引力。

徐某人公開與中共中間人招募他的對話錄音。圖／翻攝自YouTube／說真話的徐某人

此外，金錢本身的誘惑也是另一大重點，矢板明夫直言，1個月的大外宣合作就能賺取148萬元新台幣，在台灣網紅圈來說幾乎可謂「神話級」的收入，因以現實情況來看，多數台灣網紅若能突破15萬元的月收就已是不錯的收入：「當報酬放大十倍，再搭配『又不是不能罵中國』這種話術，必然會有人失守」。

矢板明夫坦言，目前已能開始看到一些網紅在關鍵議題上的立場總是與北京保持高度一致，也有一些網紅會在小事上偶爾批評中國，但只要涉及台灣主權、民主價值或國際立場，就會立刻選邊站隊，為此他也提醒觀眾，若對於這種「小罵大幫忙」的操作缺乏警覺，很容易就會被迷惑。

最後，矢板明夫揭露，最容易辨識「誰可能已被收買」的線索，其實就是「看他敢不敢罵習近平」。矢板明夫表示，中國屬於高度集權體制，因此已被收買的海外網紅若公開批評習近平，真正承擔風險的可能不是網紅本人，而是這名網紅背後的「上線」：「因此當一個人能夠公開直指習近平志大才疏、目光短淺、沉迷個人崇拜、擅長整人卻不擅長治國，甚至毫不掩飾地給出最嚴厲的道德評價時，反而構成了一種清楚的判斷依據。」



回到原文

更多鏡報報導

海外中國網紅被邀「月薪148萬」批評台灣 公開全錄音：造成信心動搖

沒及時抓到張文釀4死11傷？警還原「追捕時間線」…民眾力挺：用跑百米的速度狂奔

智商高達276！「世界上最聰明的人」證實上帝真實存在 1句話震驚全球