被中共通緝後失控了？介文汲曝沈伯洋狀態：狗急跳牆

民進黨立委沈伯洋近日赴德國參加聯邦議院聽證會，指稱中國大陸以每月1500美元（約新台幣4.6萬元）收買台灣網紅，並公開統戰手法包括:要求網紅先批評中共、之後逐步淡化立場，最後改口「中共沒這麼壞」。沈伯洋此發言影片近日引發網友關注，但不少人也提出質疑。前大使介文汲則指，「你就指名出來，要有證據。這種東西沒證據人家告你一定敗訴」，引發討論。

網紅「雪梨奶爸」轉發影片，強烈要求沈伯洋公開相關網紅身分，並直言「無法理解為何不公布」。不少網友也留言質疑，「一個月才1500美元會有人願意嗎？」、「之前什麼都說是統戰，結果自己爸爸在中國大陸經商又怎麼說？」

Threads上也充斥各種質疑留言，包括「一定要公布我等著看」、「到底是誰？又在自導自演嗎？」、「笑死，不敢講名字」、「怎麼不講自己收美國5700萬？」等，質疑聲浪不斷。

對於沈伯洋的說法，介文汲16日在中天節目《中天辣晚報》中指出，他認為沈伯洋遭中共通緝後壓力極大，近期的發言「讓人擔心」。介文汲直言：「我想他已經狗急跳牆了，別聽他胡扯，我擔心他的精神將來會越來越不正常。」他還提到，沈伯洋父親在中國大陸的生意受到影響，自己又被限制前往與中國大陸簽有引渡協議的國家，壓力累積可能導致情緒失控。

介文汲也批評，沈伯洋屢次提出敏感指控卻未提供證據，「說什麼中共每月1500美元收購台灣網紅，你就指名出來，要有證據。這種東西沒證據人家告你一定敗訴。」他認為沈伯洋「每天捕風捉影，把台灣人當靶子打」，反而加深內部分化，「若兩岸發生戰爭，他一定跑第一個。」

