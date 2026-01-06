被中制裁仍飛抵台灣 日議員石平喊：證明中華民國與中國是不相關國家

出身中國、已歸化日本的日本維新會參議員石平訪台，今（6）天上午抵達松山機場，由於去年9月他因挺台等言論，遭中國制裁不能入境中國，他表示藉由此行，證明了中華民國與中國是兩個不相關國家，也再度強調台灣是一個獨立的國家。

中方批「散布謬論」 石平遭制裁禁止入境、凍結資產

日本維新會參議員石平在印太戰略智庫執行長矢板明夫牽線下於今日訪台，抵達台灣時就受到熱烈歡迎，他高喊要向世界證明「台灣就是獨立的國家」。此外石平還嗆中國，「今天我能順利的進入台灣國土，就充分的說明中華人民共和國和中華民國是完全兩個不同的國家」，相當挺台。

石平抵達台灣受到熱烈歡迎。圖／台視新聞

石平其實出生於中國四川，在六四天安門事件後赴日留學，2007年歸化取得日本國籍。他去年7月才當選參議員，9月就遭中國無理的制裁，稱他長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，因此不准他入境中國，並凍結中國境內資產。

不甩中方！石平高喊「台灣是獨立國家」 盼台日加強合作

今天中國外交部記者會上，有記者問到石平訪台，發言人毛寧直接怒批「宵小狂言，不值一評」。但石平懶得理會，直言「她不提就不提唄，愛提不提，我無所謂。」

石平表示，這次訪台的目的，就是要證明台灣非中國一部分，並支持台日加強安全互動，同時強化台日友誼跟合作，不怕中國的政治脅迫手段。石平展現個人政治智慧，而訪台也具有高度國際象徵意義，實際行動聲援，跟台灣站在同一陣線。

台北／陳可親、班瑪旺嘉、楊岳達 責任編輯／施佳宜

