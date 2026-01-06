被中制裁仍飛抵台灣! 石平喊「兩岸非一國」 北京冷回：宵小狂言不值一評

石平今日抵台，他強調，今天來到台灣就是要證明、要告訴世界，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。 圖：台灣國、印太戰略智庫 / 提供

[Newtalk新聞] 遭中國列入制裁名單、禁止入境的日本維新會參議院議員石平，今（6）日上午搭乘日本航空 JL0097 班機抵達台北松山機場。他在機場受訪時高調表示，自己能夠順利踏上台灣土地，正是「中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同國家」的明確證明，並強調「台灣絕對不是中國的一部分」。

據《三立新聞》報導，石平一現身松山機場，便向現場媒體揮手致意，神情輕鬆愉快。他表示，正因中華人民共和國政府對他實施制裁、禁止其入境中國，「而我今天卻能順利進入台灣、進入中華民國的國境，這已充分說明兩岸互不隸屬」。

石平直言 :「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國、與中國沒有任何關係」，他此行首要目的，就是要向國際社會傳達這一訊息，「台灣是一個獨立的國家」。

對於中國外交部先前回應其涉台言論「不值一提」，石平在機場被媒體追問時笑稱，「愛提不提，我無所謂」。

石平表示，此次訪台預計停留 4 天，期間將與台灣政界及各界人士，就深化日台友誼、加強雙邊合作，以及維護台海與亞洲地區和平等議題進行交流與磋商，期盼訪問能取得具體成果。

事實上，石平早在 2025 年 12 月 31 日便於 X 發文預告將訪問台灣，並直言此行有 2 個目的，一是因應日本國會討論未來台海局勢及日台防務合作的可能性，與台灣方面交換意見；二是以自身遭中國禁止入境、卻能進入台灣為例，證明台灣並非中國的一部分。

對此，中國外交部發言人毛寧今日下午在例行記者會上回應相關提問時，僅以「宵小狂言不值一評」八字帶過。

中國外交部早在 2025 年 9 月 8 日發布外交部令第 17 號，指控石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上「散佈謬論」，並指其公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神與「一個中國原則」，據此依《反外國制裁法》對其採取反制措施，包括凍結其在中國境內財產、禁止中國組織與個人與其進行交易合作，以及對其本人與直系親屬拒發簽證、禁止入境（含香港、澳門）。

公開資料顯示，石平 1962 年出生於四川成都，1980 年考入北京大學哲學系，1984 年畢業後，1988 年赴日留學，並於神戶大學取得碩、博士學位。1989 年「六四事件」後，石平公開與中共政權決裂，並於 2007 年歸化為日本籍，近年來多次發表涉台、涉中強硬言論。

