被中國內捲的行業再+1！「南韓國民美食」也遭殃 謝金河直呼「令人驚嘆」

​中國的內捲式競爭已擴及多個產業，包括電動車、鋼鐵、太陽能板等領域，造成低價惡性競爭的根本原因是產能過剩。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，不僅傳產與半導體產業受到內捲衝擊，竟然連「南韓的國民美食」也未能倖免。

謝金河今（3）日在臉書以「中國什麼都捲，韓國泡菜也被攻陷！」為標題發文提到，這兩天電視新聞都在播南韓泡菜遭到中國泡菜攻陷，吸引他的注意。一直以來，泡菜都是朝鮮的國寶美食，不管是在北朝鮮或南朝鮮，每餐一定會有泡菜，而且很多餐廳都以泡菜料理配飯。

廣告 廣告

謝金河分享，去年9月他到首爾參訪，特別到仁寺洞參觀泡菜博物館，聯合國教科文組織把泡菜列為人類非物質文化遺產名錄，負責經營泡菜博物館的Pulmuone高層特別解說泡菜製作過程，包括益生菌種的培養，大家印象深刻。

曾是出口大國 如今中國低價泡菜衝擊南韓市場

謝金河表示，想到泡菜，大家第一個想到韓國，南北朝鮮都是泡菜國，泡菜也承載著朝鮮數百年的民族情懷；講到泡菜，大家腦子裡浮現的都是韓國，如今這個局面也被中國打破。根據南韓政府統計，去（2025）年前10個月，南韓進口1.59億美元的泡菜，對比2024年同期是出口1.27億美元，南韓從泡菜出口大國，如今變成泡菜逆差國，而這個泡菜進口幾乎100%都來自中國。

謝金河指出，中國的泡菜製造以山東為基地，這種標準規格的產品只要量夠大，中國的廠商就可以把成本殺到最低。在中國生產的泡菜每公斤只要1700韓元，韓國本地業者要3600韓元。

謝金河提到，講到泡菜，大家腦子裡浮現的都是韓國，如今這個局面也被中國打破。（資料照，美聯社）

泡菜也被內捲 謝金河：這個轉折與變化令人驚嘆

謝金河透露，南韓的餐飲業者為了降低成本，紛紛改由中國進口，本地泡菜業者一家一家收攤。這種內捲已引來政府關注，甚至祭出補貼，但中國殺價威力更強大，現在有些中國泡菜價格殺到南韓本地業者的3分之1。

謝金河總結說道，中國在製造業的優秀能力，從面板、太陽能電池模組、LED，到傳統的水泥、鋼鐵、石化，現在到電池、電動車、成熟製程半導體，現在連朝鮮人都自豪的泡菜也加入內捲行列，這個轉折與變化令人驚嘆！

更多風傳媒報導

