被中國公布私人住家衛星圖！ 沈伯洋反擊：標註我的座標展現他們對台灣的集體自卑
中國官媒色彩濃厚的臉書粉絲專頁「兩岸頭條」「今日海峽」等在昨（2）日發出貼文，詳細公布了民進黨立委沈伯洋私人住所與工作地點。對此，民進黨立委沈伯洋稍早怒批，「又一場拙劣的心理戰」。
沈伯洋說，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。
「這幾天中國又對我精準打擊」，沈伯洋說，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。原因很簡單，軍演無效、股市還漲，加上自己持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對他個人。
沈伯洋表示，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版：從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這3天自己都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。
「中國在等什麼」，沈伯洋指出，中國在等他恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。
「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑」，沈伯洋說，對於前些日子還在那邊嘴行車記錄器的，「我不會說你是協力者，因為你們層次還差的遠」，但在學術上，這有個專有名詞，叫做：「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。
