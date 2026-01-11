被中國放鴿子！索馬利亞等嘸王毅 中國回應了

2026年1月8日，中國外交部長王毅（左）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，與非盟委員會主席尤索夫會談。路透社



中國外交部長王毅原訂上週五（1/9）訪問索馬利亞，這本是以色列上月承認「索馬利蘭」為主權獨立國家後，索馬利亞引頸盼望的送暖之旅，期待王毅釋出的「支持索馬利亞」明確政治信號。不過王毅此行卻臨時跳過索馬利亞，中國駐索馬利亞大使館今天（1/11）解釋「因日程安排原因調整訪問行程」。

路透社報導，索馬利蘭（Somaliland）1991年宣布脫離索馬利亞（Somalia）獨立；索馬利亞數十年來反對任何國家承認索馬利蘭。但以色列上月（12/26）宣布，承認信仰伊斯蘭教的索馬利蘭為獨立主權國家，成為首個承認索馬利蘭的聯合國會員國。

中國外交部上週宣布，外長王毅上週三（1/7）到本週一（12日），訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托。

這是中國外長逾30年來首訪索馬利亞，中國《北京日報》訪問中國國際問題研究院發展中國家研究所學者馬漢智，他表示王毅訪索馬利亞「首要、最鮮明的政治信號，就是堅定支持索馬利亞維護自身主權、安全與發展利益」。

不過王毅上週四（1/8）結束衣索比亞訪問後，隔天（1/9）就到了坦尚尼亞，跳過預定的索馬利亞。索國總統府不具名官員表示，王毅的行程因「技術性問題」推遲，當天中國外交部並未回應。

中國駐當地大使館今天（1/11）表示，經中國和索馬利亞外交部門協商，中方因日程安排原因調整了王毅訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通。

聲明還指「中方一貫高度重視同索馬里（索馬利亞）的戰略夥伴關係，堅定支持索馬里（索馬利亞）維護主權、統一和領土完整的正義主張，願同索方一道努力，繼續推動中索各領域合作不斷深化發展」。

以色列上月承認索馬利蘭後，索馬利亞總理辦公室強烈譴責以色列的「非法舉動」，是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，重申拒絕任何對索馬利蘭的承認。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）也迅速與索馬利亞、土耳其及吉布地外長通話，討論以色列承認索馬利蘭後，非洲之角（ Horn of Africa）地區出現的「危險發展」。

非洲聯盟（AU）拒絕承認索馬利蘭，非盟委員會主席表示，非盟對索馬利亞統一與領土完整的承諾「毫不動搖」。

