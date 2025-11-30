被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷

娛樂中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，原因僅說是「不可抗力因素」，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步除了在IG吐露心聲之外，這幾天濱崎步也頻頻在IG限時動態中轉發「繁體中文報導」，引發熱議。

濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

濱崎步昨（30）日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

濱崎步以英文表達感性心情，直言最難忘的演出之一。（圖／翻攝自濱崎步臉書）

此外，這幾天濱崎步還在IG限時動態中，瘋狂轉發分享「繁體中文的媒體報導」，內容都是她對著空座位表演完全場，要證實這場台下空無一人的演唱會真實存在，網友忍不住感嘆「她怎麼會不懂？她超懂的！果然是日本人的高級嘲諷技能」。

眾人紛紛留言表示，「她把台灣繁體中文說老娘很猛的報導都轉發一遍」、「轉黃秋生評論那則我真的隔著螢幕都能感受到她的怒火」、「她是超懂，不會被拉攏而變得膚淺，日本人一直都超懂，只是不想大吼大叫，客氣而已，真正的強者」、「下一步該不會要氣到讓大家免費看錄影檔了吧」、「很開心她還是那個不服輸、也不吃癟的濱崎步」、「有看到打卡上海，可以想像她超生氣」。

