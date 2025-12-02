被中國誆騙！台灣大使曝宏都拉斯斷交下場慘

▲宏都拉斯與台灣斷交，轉向跟中國建交，白蝦產業雪崩式下跌。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）

[NOWnews今日新聞] 台灣駐巴拉圭大使韓志正表示，宏都拉斯與台灣斷交並與中國建交後，因為北京未能履行經貿承諾，讓該國遭受嚴重經濟打擊。

宏都拉斯媒體《中美洲360》（CentroAmerica360）報導，韓志正指出，宏都拉斯過去與台灣有簽署貿易協議協定，促進宏都拉斯每年向台灣出口價值超過1億美元的蝦類產品，蝦子是宏都拉斯在該市場的主要產品之一。但在與台灣斷交後，宏都拉斯方面取消自由貿易協定，導致出口商處於不利地位。

韓志正指出，若沒有自由貿易協定，宏都拉斯蝦子進入台灣市場需要繳納關稅，加上這些成本，該國白蝦已不再具有與其他供應商的競爭力，預估銷售額已經下降超過6000萬美元，這也連帶影響宏都拉斯就業問題，導致海鮮出口產業損失了超過14,000個工作機會。

「北京沒有購買台灣過去購買的產品」，韓志正直言，中國並沒有消化台灣先前購買的產品，中國政府做出的承諾「沒有兌現」。

韓志正提到，巴拿馬雖也與中國保持外交關係，但仍維持與台灣的自由貿易協定，因此兩國之間的出口貿易保持不變。但洪都拉斯的情況有所不同，因為宏國與台北斷交的決定是基於「意識形態問題」。

他也分析，中國在其他國家也並沒有兌現所有承諾，而洪都拉斯的案例中，「這些承諾最終只會導致協議破裂，而現在協議已經失效」。

此外，韓志正也提到，巴拿馬國內正就加強與台灣關係的可能性展開討論，該國部分領域正在探索恢復更廣泛的貿易連結的可能性，而兩國之間的海上活動正是推動這項探索的動力。許多在巴拿馬註冊的商船歷來都經營著與台灣相關的航線。

韓志正強調，台灣主要合作重點是醫療和教育，台灣認為這兩個領域對於與台北保持聯繫的國家至關重要。他也提及農業和科技領域的合作機會，但同時強調社會計畫通常是優先考慮的。

