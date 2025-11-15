被中國通緝懸賞！閩南狼：已有中共官員聯繫

▲閩南狼透露，中國已有官員親自聯繫他，還有人約他喝咖啡。（圖／翻攝自閩南狼YouTube）

[NOWnews今日新聞] 繼綠委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局日前也發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」（本名：溫子渝）與「閩南狼」（本名：陳柏源）違法犯罪線索。對此，閩南狼透露，中國已有官員親自聯繫他，還有人約他喝咖啡，不過各種招數他都已經看穿。

對於被懸賞後，閩南狼在政論節目上透露，現在許多人在蒐集他的犯罪線索，包含之前在中國的朋友，都有轉發懸賞公告給他，並試探性詢問「這個是你嗎？」以及噓寒問暖，還有人約他喝咖啡、要簽名照，但種種招數他都已看穿，實際上就是要賞金的。

廣告 廣告

閩南狼坦言，許多過去認識的中國官員也發訊息給他，包含文旅局的局長、公安，他以前曾經見過泉州市的公安局局長，而種種訊息中，除了有不滿他背叛中共外，也有叫他回頭是岸、改邪歸正。

此外，閩南狼認為，以他對中共的了解，不太可能「全球大追捕」，若他跑去高風險的敏感國家，那可能會被抓，若是與台灣友好的國家，基本上不太可能被捕。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

馬英九批高市早苗「躁進」 涉外人士酸：緊貼中國不具參考價值

劍指日本？中國發「黃海實彈射擊」警告 總統府：與日密切合作

中國揚言全球追捕沈伯洋！美國務院發聲了：破壞兩岸現狀