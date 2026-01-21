被中國騙慘！宏都拉斯蝦農不忍了 要求「重新和台灣建交」

國際中心／李紹宏報導

宏都拉斯「南方中小水產養殖生產者協會」主席威爾默·克魯茲（Wilmer Cruz）近日表示，自2023年宏國與台灣斷交，水產養殖業陷入嚴重危機，並要求總統納斯里·阿斯夫拉（Nasry Asfura）的新政府重新考慮外交政策，尋求與台灣重建關係！

宏都拉斯蝦類未在中國獲得公平價格。（示意圖／資料照）

根據外媒《新聞報》（La Prensa）報導，克魯茲指出，自從宏都拉斯和台灣斷交後，蝦類出口面臨多重限制。過去宏國有40％的蝦類出口銷往台灣，目前雖仍有產品銷往歐洲與台灣，但需負擔高達20％的稅負。

克魯茲補充，墨西哥市場運作有限，哥斯大黎加需求極少，而薩爾瓦多已停止進口宏都拉斯產品，轉向採購厄瓜多供應商的蝦類，導致國內市場無法消化原有的外銷產量。

此外，克魯茲認為中國市場並非解決方案，因為宏都拉斯蝦類從未在中國獲得公平價格。

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura）

根據協會統計，近幾個月內已有至少92家大小型蝦場停止營運，直接造成7000多個就業機會流失，受影響區域主要集中在宏都拉斯南部的農村社區。克魯茲強調，目前養殖戶只能供應本地市場，但產量遠超過國內需求，導致小型養殖戶生存困難。

針對目前的困境，水產業者呼籲國家實施公共政策，協助養殖戶獲得融資管道。水產業者希望透過恢復與台灣邦交，重新取得過往的貿易優勢與繁榮，以解決相關問題。

