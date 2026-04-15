被中東戰火搶走焦點！澤倫斯基憂「烏克蘭遭邊緣化」：普丁恐無所畏懼

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[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美軍自2月28日對伊朗展開軍事行動以來，已投入大量軍力，甚至派出美國副總統范斯（JD Vance）展開外交談判。而在中東局勢升溫之際，俄烏戰事停火談判仍在推進；烏克蘭總統澤倫斯基昨（14）日警告，目前美方全神貫注於中東衝突，恐無暇顧及烏克蘭，若不持續對俄羅斯施壓，對方將不再感到畏懼。

澤倫斯基警告，美方重心轉向中東恐使烏克蘭遭邊緣化，若不持續對俄羅斯施壓，對方將不再感到畏懼。（圖／澤倫斯基臉書）

俄羅斯自2022年對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，戰火延燒至今已邁入第四年。儘管雙邊日前約定於東正教復活節期間停火，不過前線仍出現零星襲擊，戰火久久難平息。根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS）數據估算，雙方死傷人數已逼近200萬人，成為歐洲自二戰以來規模最大的區域衝突。

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澤倫斯基之所以感到憂心，與美方近期外交重心明顯轉向中東有關。《路透》報導指出，美國副總統范斯已率團赴巴基斯坦與伊朗展開高層談判，團隊成員包括美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）。而澤倫斯基先前也曾與這些美方代表進行通話或協商，討論俄烏停戰事宜。澤倫斯基形容這兩人是非常「務實派」的人物。

澤倫斯基表示，他理解美方正試圖處理更廣泛的地緣政治危機，但若國際社會對俄羅斯的壓力減弱，將讓普丁更有空間拖延談判、延續戰事。他並警告美方，若不對普丁持續施壓，而僅僅維持「溫和對話」，俄方將不再感到畏懼。

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