被中禁止入境 石平今訪台喊：告訴世界台灣是獨立國家

日本維新會中國裔參議員石平已經歸化日本，卻遭到中國外交部公告點名，痛批他「散布謬論」，因此對他進行反制措施，其中就包含不准入境中國，石平今（6）天中午抵達台灣，強調自己來台就是要證明並告訴世界「台灣是一個獨立的國家」，與中國沒有一點關係。

石平今天受訪時表示，作為日本參議員踏上台灣的國土，非常高興也非常激動，因為中華人民共和政府對他進行制裁，不允許他進入中國國境。石平說，「我今天能夠順利地進入台灣的國境，進入中華民國的國境，這就充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

石平直言，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢關係，今天來到台灣首先就是要證明這一點，告訴世界台灣就是一個獨立的國家。

