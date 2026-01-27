被主播耽誤的舞棍是她 陳園淳為撒嬌舞得膀胱炎

主播陳園淳直播大跳「撒嬌舞」感謝網友力挺。鏡電視提供



鏡新聞主播陳園淳為衝高主持的YouTube 直播節目《中午鏡來講》收看人數，放話現場跳舞答謝粉絲，沒想到果真飆到8500人，又驚又喜的她一想到得在直播中跳舞，緊張到不知所措，甚至一度想預先錄製跳舞影片替代，也崩潰大喊：「我上1次公開跳舞是幼稚園的時候。」

昨（1╱27）到了實現承諾的時刻，陳園淳上周五就先拉著節目導播在會議室排練舞蹈，直播前還偷偷加緊練習，就在節目尾聲，她鼓起勇氣大跳近期夯爆的「撒嬌舞」，跳完一遍後還拉著節目來賓一起再跳1次，網友也留言「給過給過」，曾是熱舞社的導播也給高分8分，讓她自信笑說：「我是不是被主播耽誤的舞棍？」

其實跳舞前陳園淳緊張到不行，前1天甚至因壓力太大引發膀胱炎，還一直擔心會不會因為跳舞「毀了節目」？沒想到抱病豁出去跳完「撒嬌舞」後整個人完全放開，似乎跳上癮的她更放話：「下次跳舞就是線上直播人數破萬的時候。」

