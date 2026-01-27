被主播耽誤的舞棍！ 陳園淳回歸放送福利「壓力大到膀胱炎」

陳園淳近期回歸鏡新聞主持台內 YouTube 直播節目《中午鏡來講》，為刺激網友收看，她於 1 月 12 日放話，只要直播時線上收看人數突破 7000 人，就要現場跳舞答謝粉絲。沒想到不到一周，節目直播人數從過往平均約 4000 人，連續多天衝破 7000 人，1 月 19 日這天更一舉飆升到 8500 人。

主播陳園淳回歸主持 YouTube 直播節目《中午鏡來講》，觀看人數逐步攀升。（圖／鏡電視）

得知消息的陳園淳又驚又喜，但一想到得在直播中跳舞，仍緊張到不知所措，甚至一度想預先錄製跳舞影片替代，卻被同事當場點破「既然承諾了，就得現場跳！」讓她崩潰大喊：「我上一次公開跳舞是幼稚園的時候！」

廣告 廣告

到了實現承諾的這天，陳園淳早在上周五（23）就拉著節目導播在會議室排練舞蹈，直播前還偷偷加緊練習。節目尾聲，她終於鼓起勇氣大跳近期夯爆的「撒嬌舞」，跳完一遍後還拉著節目來賓一起再跳一次，大方展現舞姿，讓網友紛紛留言「好可愛的園淳」、「給過給過」。曾是熱舞社成員的導播也現場給出 8 分高分，讓陳園淳自信笑說：「我是不是被主播耽誤的舞棍？」

主播陳園淳直播大跳​「撒嬌舞」感謝網友力挺。（圖／鏡電視）

其實跳舞前她真的緊張到不行，前一天甚至因壓力太大引發膀胱炎，還一直擔心會不會因為這段跳舞「毀了節目」。沒想到抱著病體豁出去跳完「撒嬌舞」後，整個人反而完全放開，還自封為「鏡新聞舞棍」，似乎跳上癮的她更放話：「下次跳舞就是線上直播人數破萬的時候！」《中午鏡來講》每周一至五中午 12：30 線上直播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導