被五角大廈盯上！ 傳阿里巴巴等公司遭列「協助中國軍方企業」

媒體報導，美國國防部擬將阿里巴巴、百度與比亞迪等企業，列入「與中國軍方合作」企業名單中。

美國「彭博新聞」報導，美國國防部已經認定，應該將阿里巴巴、百度、比亞迪等企業，列入「協助中國軍方」的企業名單。（葉柏毅報導）

報導說，美國國防部副部長費恩伯格，以信件向聯邦參眾兩院軍事委員會主席，告知這項決定。目前還不清楚，這些遭點名的企業，是否已經被正式列入五角大廈的「1260H名單」當中。所謂的「1260H名單」，將列出被認定與中國軍方有關，並在美國運作的企業。名單雖然沒有直接的法律效果，但對美國投資人有重大警示作用。

廣告 廣告

費恩伯格在信中表示，除了阿里巴巴、百度與比亞迪之外，還包括「新易盛通信技術」、「華虹半導體」、「速騰聚創」、「藥明康德」與「中際旭創」等另外五家公司。

「1260H名單」是在2021年，拜登政府時期首度發布的，目前已經列入包括130家被認定與中國軍方合作的企業。分析指出，被列入名單的企業，可能導致無法參與美國國防合約，被加入其他限制清單，以及名譽受損等後果。