被以色列拘押的巴勒斯坦人死亡數量激增
（德國之聲中文網）根據一家人權組織發布的報告，自加沙戰爭爆發以來，在以色列羈押中死亡的巴勒斯坦人數量急劇上升，已接近100人。該組織表示，系統性暴力和拒絕提供醫療照護是許多死亡案例的關鍵因素。
該報告由“以色列人權醫師組織”（Physicians for Human Rights-Israel，簡稱PHRI）發布。他們的結論與美聯社的調查一致。美聯社采訪了十多位了解監獄虐待、醫療忽視和死亡情況的相關人士，並核查可獲得的數據和驗屍報告。
受訪者包括一名曾在監獄工作的前獄警、一名前護士、曾為營養不良囚犯提供治療的以色列醫生、前被拘留者及其家人，此外還有代表受害者的律師和權益團體。
一名曾在以嚴酷對待巴勒斯坦人而聞名的軍事監獄工作的前獄警告訴美聯社，囚犯經常被鐵鏈栓綁，遭到踢打和警棍毆擊。他說，因為太多囚犯在這裡死亡，該監獄被稱為“墳場”。他之所以匿名受訪，是為了提高外界對以色列監獄暴力的關注，同時避免遭到報復。
一個失去道德和專業底線的體系
PHRI記錄的98宗死亡案例，從2023年10月7日哈馬斯恐怖襲擊引發戰爭開始計算。其中2023年有27人死亡，2024年有50人，今年已有21人，最近一例發生在11月2日。
PHRI表示，真實數字“很可能高出很多”，因為以色列拒絕提供關於戰時被拘押的數百名巴勒斯坦人的信息。
PHRI指出，戰前十年內，同類死亡人數不到30人。但自戰爭開始後，監獄人口超過1.1萬人，幾乎翻倍，主要來自加沙和約旦河西岸。死亡人數的增長速度更快。
PHRI通過采訪前被拘留者和監獄醫護人員、查閱應家屬要求由醫生參與驗屍後的報告，並通過信息公開申請核實數十宗死亡，整理出這些數據。
PHRI主管納吉·阿巴斯（Naji Abbas）表示：“快速上升的死亡人數揭示了一個失去道德和專業底線的體系。”
去年，以色列前公安部長本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）曾誇口說，他將監獄條件降到法律允許的最低水平。人權組織施壓後，情況略有改善。
以色列監獄管理局表示其運作符合法律。該機構拒絕評論死亡人數，並將詢問請求轉給以色列軍方。
軍方承認有被拘留者死亡，包括患有既有疾病或戰鬥相關傷勢的人。軍方表示，虐待指控會接受調查。違反行為准則者會受到懲罰，有時會面臨刑事調查。
前獄警和護士目睹的虐待行為
這名曾在以色列南部斯代泰曼（Sde Teiman）軍事監獄工作的前獄警在匿名受訪時說，雖然起初猶豫，但他最終也參與了對囚犯的毆打。
他說，在戰爭初期某天早晨，他到崗時看到一名巴勒斯坦人側躺在院子裡一動不動，但沒有任何獄警上前查看。那人已經死亡。
他說：“那就像是稀松平常的事情。”
該前獄警說，被拘留者的手腳始終被鐵鏈束縛。他們一旦移動或說話，就會遭毆打。幾乎所有囚犯寧願就地大小便，也不敢請求上廁所。
曾在斯代泰曼工作的前護士說，許多囚犯因長期被鏈條捆綁手腳，出現嚴重創傷，有人甚至因此截肢。她也因擔心報復而匿名受訪。她去年初在那裡工作數周，雖然未親眼看到有人死亡，但工作人員之間偶爾會談及死亡事件。她說，她離職是因為難以接受囚犯受到的虐待。
軍方表示，長時間手銬束縛只在“特殊情況下”實施，且僅限“重大安全考量”。軍方稱，會評估被拘留者的醫療狀況，目前只有少數來自加沙的被拘留者仍以這種方式管理。
該前獄警說，他在那裡工作多月，指揮官——他們也參與毆打——告訴獄警必須減少死亡人數。後來監獄安裝了攝像頭，虐待行為有所減少。
根據PHRI的數據，自戰爭爆發以來，斯代泰曼已有29名囚犯死亡。
軍方首席法務官被迫辭職
今年早些時候，一名以色列士兵因在斯代泰曼虐待巴勒斯坦人被定罪，並被判處七個月監禁。軍方稱，這說明“存在問責”。
但囚犯律師表示，以色列很少對虐待指控進行嚴肅調查，助長了問題持續。
近期顯示社會氣氛緊張的一個跡象是，以色列軍方的首席法務官被迫辭職。她承認自己批准洩露一段監控錄像。這段錄像是一起涉及嚴重性侵指控的核心證據之一。軍方原本希望借此為起訴涉案獄警辯護，但此舉遭到強硬派政界人士的猛烈批評。
多名士兵因該案被起訴，案件仍在軍事法庭審理。
身體暴力與醫療忽視
許多死亡的具體原因難以確定。有時，在家屬要求下，以色列會允許醫生旁觀驗屍，並向家屬提供報告。
美聯社看到的八份驗屍觀察報告顯示，普遍存在身體暴力和醫療忽視。
其中一例為45歲的男子穆罕默德·侯賽因·阿裡（Mohammad Husein Ali）。報告顯示，他在基雄（Kishon）拘留中心死亡。文件指出，他有多處傷痕，可能造成腦出血，並懷疑遭遇過度捆綁。他的家屬說，他在被帶走前身體健康。他在被關押一周內死亡。
家屬表示，侯賽因·阿裡過去曾因涉及武裝組織而在以色列服刑。但這次被捕時，他已沒有任何武裝聯系。
他的妻子哈迪爾（Hadeel）說，自他被帶走後，兩歲的女兒每天望著窗外呼喚父親。“她會說‘爸爸在哪裡？’後來就不再問了。”她說。
PHRI指出，至少一宗死亡與營養不良有關：一名17歲少年死於飢餓。
今年9月，以色列最高法院下令為巴勒斯坦囚犯提供更多、更好的食物。人權組織稱，此後情況略有改善。
軍方表示，被拘留者每天獲得三餐，由營養師批准。所有被拘留者入獄時都會接受醫生檢查，需要的人會定期復查。
目擊者回憶中一例死亡
來自海法的律師薩裡·胡裡耶（Sariy Khuorieh）說，他在戰爭初期被拘留。以色列指控他在社交媒體上煽動暴力。他在邁吉多（Megiddo）監獄被關押了10天。他說，期間看到一名男子因反復毆打而死亡。
他說，該男子是來自約旦河西岸的33歲、四個孩子的父親。巴勒斯坦安全官員及另一名熟悉情況的人士表示，他及部分家人和哈馬斯有聯系。兩人均因擔心報復而要求匿名。
胡裡耶說，男子死前一晚在單獨拘留中痛苦尖叫數小時。他多次呼叫醫生，但無人前往。胡裡耶在講述時一度哽咽。
以色列監獄管理局發言人拒絕評論此案。
美聯社看到的驗屍報告指出，死因不明，但屍體有新舊傷痕，包括肋骨骨折。報告認為可以推斷暴力導致死亡。
胡裡耶說，他透過牢門的小窗看到，當獄警打開該男子的牢房時，先踢打他，然後叫來醫生。醫生試圖搶救，最終宣布他死亡。
胡裡耶說，其中一名軍官在男子死亡後嘲笑道：“至少少了一個要管的人。”
