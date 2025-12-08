被低估的ETF！她點名「這兩檔」如黑馬 一票點頭：已加碼

財經中心／倪譽瑋報導

有些投資人買賣會選擇ETF，近期有玩家提出，自己認為0052（富邦科技）、00922（國泰台灣領袖50）被低估了，特別是0052，幾個月前就有定期定額投入，宛如押對黑馬，如今分割後帳面變得很漂亮。貼文一出，不少人也點頭，還有人透露自己已加碼買五張；也有一派提出00894等也不錯。

日前Dcard網友發文提出，大家有覺得哪檔ETF是被低估？她個人認為是0052跟00922，今（2025）年0052跟著台積電猛衝，台積電有佔到69.29％，績效表現很不錯，自己看好台積電發展，一直有在買，從4月起就一直定期定額到現在，如今0052分割後帳面變得很漂亮，原PO認為「覺得自己總算是押對寶了」。

另一檔00922，雖為市值型ETF，但配息很高，殖利率7.8%、年化報酬率18.23%，同時台積電也有佔達42％、鴻海5.57％；但這檔ETF卻比較少被提及，好奇發問「好像沒有什麼被大家討論？」

貼文底下，針對「ETF被低估」許多網友點頭，「0052漲幅很有感」、「今年科技股真的可以閉著眼睛投」、「我也覺得是00922」、「因子越單純越好，加一堆有的沒的反而會降低整體長期績效」、「上週已加碼買五張0052」；也有人點名其他檔「00894吧，選股邏輯很強」、「投00894一票，高價市值型績效各期間都很好」、「00935 1到11月ETF績效第一」。

