被俄國收買洩密害死多名同僚 美國中情局叛徒獄中過世

美國聯邦監獄局發言人證實，因叛國罪入獄的中情局（CIA）前探員艾德里奇.艾梅斯（Aldrich Ames）已於當地時間週一在馬里蘭州一所監獄中辭世，享壽84歲。艾梅斯被視為美國歷史上最嚴重的情報洩密案主角之一，他向蘇聯和俄羅斯出售機密情報，嚴重損害西方情報網路。

據《美聯社》報導，這位在中情局服務長達31年的資深情報探員，承認自1985年至1994年被捕期間，從莫斯科獲取了250萬美元（約7,870萬元新台幣）的報酬，以換取美國機密。他洩露的情報包括10名為美國或英國工作的俄羅斯官員和一名東歐間諜的身份，以及間諜衛星行動、竊聽和一般間諜程序等敏感資訊。據美國國防部稱，被艾梅斯洩漏了身份的10名間諜，其中至少9人已被處決。

艾梅斯背叛西方的行為導致多名在鐵幕後工作的西方特工遭到處決，對冷戰時期的中情局造成重大打擊。他在未經審判的情況下對間諜罪和逃稅罪認罪，被判處終身監禁且不得假釋。檢察官指出，艾梅斯多年來剝奪了美國獲取寶貴情報的機會。

艾梅斯在被判刑前一天接受《華盛頓郵報》的監獄專訪時，艾梅斯表示他從事間諜活動的動機是「為了償還債務」，「這種出於最卑劣動機的信任背叛，讓我感到極度羞恥和內疚」。

然而，他同時淡化了自己造成的損害，向法庭聲稱他並不認為自己「明顯損害」了美國或「明顯幫助」了莫斯科，「這些間諜戰不過是場鬧劇，多年來對我們重要的安全利益沒有產生真正影響」。

根據聯邦調查局（FBI）的案件歷史記錄，艾梅斯在維吉尼亞州蘭利中情局總部的蘇聯／東歐部門工作時首次接觸蘇聯國家安全委員會（KGB）。他在為中情局駐羅馬期間及返回華盛頓後，持續向蘇聯傳遞機密。與此同時，美國情報界正在急切尋找為何這麼多特工被莫斯科發現的原因。

艾梅斯的間諜活動與聯邦調查局特工羅伯特.漢森（Robert Hanssen）的叛國行為時間重疊。漢森於2001年被捕，被控收受140萬美元（約4,407萬元新台幣）現金和鑽石向莫斯科出售機密，他於2023年在獄中去世。

艾梅斯的妻子羅薩里奧（Rosario）也對較輕的間諜罪名認罪，承認協助丈夫從事間諜活動，被判處63個月監禁。

