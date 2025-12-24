被偷一次怕到了 羅浮宮裝鐵窗

法國羅浮宮今年10月發生驚天竊案，館方檢討之後，決定的防盜措施，就是「裝鐵窗」。

法國羅浮宮博物館，當地時間23日，在日前竊賊闖入的「阿波羅長廊」展廳窗戶上，安裝防盜鐵柵欄，其實就是鐵窗。不久前，竊賊在光天化日下，從羅浮宮的阿波羅長廊闖入，盜走多件王室珠寶。

羅浮宮主管史坦巴克表示，這是竊案發生後，館方決定的緊急防盜措施之一。史坦巴克表示，在阿波羅長廊加裝防盜鐵窗，只是羅浮宮整體防盜計畫的第一步，館方也正在討論「加固其他窗戶」的方案。

羅浮宮在今年10月份，發生估計損失達1.02億美元的珠寶竊案後，這座全球參觀人數最多的博物館，安全標準面臨外界的嚴厲檢視，加裝鐵窗是近幾個月來，館方所採取的最新防盜措施。