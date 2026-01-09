被傳主動求參加柯韓會...王世堅怒駁「我不去了」 韓國瑜歉：是我邀約

民眾黨前主席柯文哲今（9）天下午針對《人工生殖法》拜會立法院長韓國瑜，卻謠傳民進黨立委王世堅曾主動表達要參與聚會，王世堅則澄清是韓國瑜邀約的，為避免模糊焦點他決定不出席。對此韓國瑜也對王世堅表達歉意，造成他的困擾很不好意思。

民進黨立委王世堅表示，當時韓國瑜邀請時很高興，也很久沒有面對面與韓院長聊天，所以他一說自己馬上答應。如今被謠傳是自己主動要參與聚會，王世堅痛批民眾黨不應該先行曝光，而且還與事實不同，「這事情根本不是我主動，我完全沒有」，而他也決定不參與這場「柯韓會」。

廣告 廣告

韓國瑜也表達抱歉，承認是自己前一天邀請王世堅，因他是有情有義的人，過去自己在北農時期，與時任北市長柯文哲、北市議員王世堅共處一堂，如今柯文哲要來，才邀王世堅一同接待。得知王世堅決定不來後，韓國瑜有致電說抱歉，造成他的困擾很不好意思。韓國瑜也再強調，「主動邀請是我，王世堅委員是有情有義的人，他也願意接受」。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 王世堅：我也可列中共十大首惡

王世堅推「一馬當堅」春聯 限量1.2萬份超搶手

誠意高規格！鄭麗文偕4副主席 親送聘書邀王金平任「最高顧問」