被傳太子集團子公司、專招台人赴柬拍片？麻豆傳媒回應了

太子集團特助北檢複訊後，以15萬交保。（圖／翻攝自中天新聞）

近期跨國詐欺與洗錢案件引發國際震動，柬埔寨「太子集團」因遭美國司法部起訴，涉嫌電信詐騙與跨國資金流動而備受關注。由於太子集團據稱在台灣也設有據點，檢警日前大動作搜索並查扣逾45億元資產，引發社會譁然。甚至傳出知名成人影業品牌「麻豆傳媒」是太子集團旗下子公司，專門招募台灣人赴柬埔寨拍攝成人片；對此，麻豆傳媒也做出回應。

對於「隸屬太子集團」的傳言，麻豆傳媒19日在Threads正面回應。貼文一開頭便寫道：「兄弟們～最近不知道是哪個無良媒體在謠傳『麻豆＝太子集團子公司』」，並坦言看到留言「笑到內傷」。小編表示自己在公司多年，日常就是拍片、剪片、吃便當、加班、掉頭髮、喝咖啡續命，連太子集團是什麼都得上網Google，「結果你告訴我我們是人家子公司？」還自嘲若傳言是真的，「我的年終應該至少是台特斯拉吧？」

麻豆傳媒也進一步澄清，公司一直以來就是「認真拍片的麻豆」，頂多開玩笑欺騙演員「今天便當有雞腿」，實際上卻是滷豆乾，「但也沒本事騙到去開什麼太子集團好嗎～」。小編更呼籲大家吃瓜要挑新鮮，不要被爛掉的謠言反噬，「會拉肚子」。文末表示，未來仍會專心拍片、當個快樂的成人片公司，並感謝外界關心。

