被傳督導藍營「南二都」選情引地方反彈 張顯耀：黨內不同聲音很正常

國民黨智庫執行長張顯耀。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕針對先前傳出國民黨主席鄭麗文指派國民黨智庫執行長張顯耀負責督導藍營「南二都」(高雄市、台南市)選情，引發藍營地方反彈，張顯耀今日上午出席智庫「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會，第一時間面對媒體詢問此事，先以記者會議題非常重要為由稱「另外時間再報告」，但記者會後再被追問時，他說，「黨內有不同聲音是很正常的事情」。

對於媒體提到南部地區藍營對他有一些質疑聲音，張顯耀一開始說「沒有」，後又表示「黨內有不同聲音是很正常的事情」，並強調大家都關心選戰，關心國民黨的未來，這都很正常、非常好，都沒問題，隨即又強調「關稅問題比較重要，台灣未來很重要。」

廣告 廣告

此外，針對日前傳出國、共兩黨於2月2日至4日在北京舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，張顯耀將偕同國民黨副主席蕭旭岑出席，張顯耀以「我下週在智庫啊！」否認傳聞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

鄭麗文：「大陸是我們的親人」、「第一島鏈」將成「和平島鏈」

鄭麗文稱「中國是親人」 吳靜怡轟：送毒蘋果給台灣人的惡皇后

鄭麗文稱美國恩人、中國親人 葉耀元：哪個親人會整天喊要武力消滅你

