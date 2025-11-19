被傳脫黨參選台南市長 陳亭妃稱假議題：怎會問民調超前者這句？

民進黨2026台南市長初選，分別有立委陳亭妃和林俊憲完成登記，預計將在明年1月中執行初選民調，月底會由中執會公布最終提名人選。其中陳亭妃被問到傳聞可能脫黨參選台南市長一事，她回應這根本是假議題，而且自己民調高，質疑「怎麼會問民調超前的人這句？」

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

陳亭妃今（19）日接受網路媒體專訪提到，「我如果獲得黨內初選提名，代表參選台南市長，我第一位要拜訪的人就是林俊憲委員」。陳亭妃表示，她和林俊憲是同一個團隊、同一陣線的人，而且賴清德主席也清楚說明，黨內初選結果最慢會在明年1月底出爐，這是早就定調的事，她個人也希望愈快愈好，減少黨內紛爭，早點完成整合。

陳亭妃進一步表示，「2026大選是民進黨聲勢拉升的前哨站，2028則要讓賴清德連任無憂」。因為賴清德身為總統，必須承擔所有執政的後果與狀況，她身為立委，一定要做賴總統的後盾，有事就要擋在前面，而她也有信心，可以幫黨和賴總統「把台南顧好」。

至於日前在中常會上，遭到賴清德點名烏山頭水庫質詢一事，陳亭妃也做出澄清。她說其實外界都誤會賴清德了，一切都是遭斷章取義，當時他在立院質詢，一時事希望各部會能將烏山頭設置光電板的核可評估及檢測，放到平台上讓民眾都可以看到，以解除擔心汙染的疑慮，「而主席是給我機會，讓我說明清楚，而不是教訓或責難」。

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

對於林俊憲日前舉辦首場大型封街活動，現任台南市長黃偉哲現身站台，被外界解讀為表態力挺一事，陳亭妃回應，黃偉哲的立場始終保持行政中立，即便是她舉辦大型造勢活動，禮貌性邀請黃偉哲都沒問題，但問題在於她不會辦大型造勢活定。陳亭妃強調，媒體都以為2026台南市長選情火熱，但其實每個人都有各自的選戰步驟，「沒有所謂的台南很激烈」。

另外，先前台南發生88槍擊案、光電弊案等，未來要如何避免？陳亭妃直言，一切資訊都要公平、公正、公開、透明，而自己就是第一個在立院經濟委員會提到要抓「饋線蟑螂」的那個人，要求經濟部不能讓饋線待價而沽，因此規定拿到饋現權3年沒開發，就要歸還。

針對二修《財劃法》一事，現在各界主要聚焦在事權劃分，陳亭妃則指出，即便是馬英九前總統任內，還是沒有提出所有縣市都可以接受的版本，就是因為很不容易，尤其過往還有許多縣市出現發不出公務員薪水的情況，但蔡英文擔任總統後，迅速做許多統籌分配及協調，困境才得以解決。

總統兼黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

陳亭妃續指，藍白先前沒拿到所有細節資料，導致先前的《財劃法》修正錯誤，造成台南市經費少了159億元，這對台南而言是嚴重的剝奪感，「國民黨版的《財劃法》荒腔走板，政院版可以解決其中許多問題，但還是有許多細節需要再討論及解決」。

