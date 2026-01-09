被傳「主動求見」王世堅氣到不去了 韓國瑜緩頰：是我邀的、王委員有情有義

韓國瑜（右）表示對造成王世堅（左）困擾，感到不好意思。（圖：王世堅臉書、韓國瑜臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲今（9日）下午拜會立法院長韓國瑜，繼續請託《人工生殖法》修法將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。原先傳出民進黨立委王世堅也會出席，而且還是王世堅「主動求見」，但這項消息讓王世堅不滿，表明乾脆不去了。

王世堅說，「陳昭姿跟我、跟韓院長確實是30年的朋友，即便追加了柯文哲我也都覺得很好，但是她說成是我主動求見，那這個就不對了，我覺得這個也違背了他們對韓國瑜院長的說明。主動權完全不是在我，也不是在韓國瑜院長。」、「民眾黨不應該以此先去曝光，而且曝光講得又跟事實不同，我想這樣會模糊焦點，所以我還是不要去好了。」

對此，韓國瑜今天緩頰，昨天有打給王世堅，特別邀請他，「所以我特別跟王世堅委員，也等於是跟他致意一下，造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受，如此而已。」