被債壓垮！她60歲賣掉房子 郵輪成為她擺脫債務的出口

在郵輪上工作之餘，巴爾透過鏡頭記錄各地風光，實現邊走邊創作的生活願景。（圖／Sue Barr）

美國一名60多歲女性因財務壓力過大，毅然決定出售房產，放棄原有生活模式，改以郵輪為家，重啟人生。這位名為蘇巴爾（Sue Barr）的女子，在成為豪華郵輪上的攝影師後，不僅解脫了過往的債務重擔，也重新找回創作熱情與自由。

從地面轉向海上人生，巴爾形容自己「第一次能毫無保留地微笑」。（圖／Sue Barr）

根據《PEOPLE》與《每日郵報》報導，巴爾長年獨自扶養兒子，在美國新澤西州的房子中生活將近20年，並經營攝影事業維持生計。然而，隨著兒子成年搬往奧蘭多、家庭責任逐漸淡出後，巴爾開始重新審視自己的人生方向。她坦言：「我花了多年鼓勵孩子去追尋想要的生活，直到某天我才意識到，我也該這麼做。」

但現實狀況並不輕鬆。她向《每日郵報》表示，自己因房屋維修與生活開銷積欠了龐大債務，「我只想旅行，卻總無法擺脫財務壓力。每當好不容易存到一些錢，又立刻被突發支出打回原點，就像玩打地鼠一樣。」她曾為前往哥斯大黎加旅遊而存錢，卻因暖氣系統故障被迫拿出旅費維修，這次挫折也成為她轉變人生的關鍵。她說：「那時我知道，我該賣掉房子了。」

儘管對未來感到迷惘，巴爾開始搜尋郵輪上的工作機會，並想起一位任職侍酒師的朋友過著自己嚮往的生活。她進一步申請了郵輪上的「資深攝影師」職缺，意外獲得錄取機會，並在取得海員證與完成多項體能、醫療檢查後，搭機飛往澳洲雪梨，正式展開海上旅程。

她在《Business Insider》發表的文章中提到，從成為船員的半年內，她造訪三個大洲，身心狀況都顯著改善。「多年來，我第一次能毫無保留地微笑。財務負擔變輕，創作的火花也重新點燃。」然而，郵輪上的生活並非全然浪漫。她另外在《PEOPLE》分享的文章中坦言，工作時間緊湊，任務繁重，常為滿足旅客需求而犧牲船員權益。她也描述船員艙房極度狹小，甚至「熱水澡有時會觸發火警警報，高音警鈴會在走廊響個不停，讓大家耳鳴、情緒緊繃。」

儘管如此，巴爾從未後悔這場大膽轉變。「我放下過去那些綁住我的一切，換來的，是創作與自由的可能。」她說，攝影機成了她通往未來的門票。針對是否建議他人效仿，她坦言：「這份工作辛苦又具高度結構性，但若你需要財務穩定、能接受簡單生活，也不介意失去某些自主，那它確實是可行的重啟方式。」

