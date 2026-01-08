被免費營養午餐碾壓 T-Pass救得了總預算？

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

行政院長卓榮泰昨天率部會首長舉行記者會，說明總預算沒有即時通過對國家的影響。原本外界預期卓榮泰會以行政院過去一直強調的T-Pass為主訴求，結果卓榮泰卻把重點放在會衝擊台南市等6縣市財務調度上，並呼籲立法院儘速審議，在寒冬中給國家和國人一絲溫暖。

台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐全部免費，基隆、台中、高雄也跟進，桃園市則早已推動該政策，六都中僅台南、新北沒有跟進。（資料照／桃園市政府提供）

在卓榮泰記者會前兩天，台北市長蔣萬安突然宣布台北市公私立國中小營養午餐全部免費，接著基隆、台中、高雄都跟進公立國中小營養午餐免費，加上之前早已推動相同政策的桃園市，六都中僅剩下台南市和新北市沒有跟進。

廣告 廣告

蔣萬安未必是衝著中央來的，但造成的連鎖反應，的確造成地方與中央互別苗頭的效果，一開始不跟進的高雄市不得不轉向。由於宜蘭、花蓮、新竹等多個縣市原本就有類似的政策，如今全國營養午餐不免費的縣市反而成為少數，台南等縣市應該也撐不了多久。

TPASS公共運輸定期票。（圖／記者盧逸峰攝）

相較於營養午餐免費，行政院原本情勒總預算的殺器—T-Pass就弱爆了，只能改拿地方財政來說嘴，再加上一些不知所云的溫情訴求。但總預算沒過影響的居然只有T-Pass和地方財政，而講不出其他的東西，豈不更證明了行政院今年的施政沒有什麼特別的亮點。

更遑論，行政院苛扣地方統籌分配款早已舉世皆知，政院還對立法院通過的《財劃法》提出覆議、釋憲、聲請暫時處分的組合拳，如今卻關心起地方財政，豈不是貓哭耗子假慈悲。

即便沒有蔣萬安這次出招，行政院原本要起T-Pass情勒，逼立法院快速放行總預算，也幾乎不可能成功。T-Pass若停擺，衝擊最大的就是大眾運輸相對便利的北部都會區，行政院或許可以扣住統籌分配款的相關補助，但北北基桃藍營四縣市首長必然會自己想辦法墊付，讓T-Pass能繼續下去。

連金額更大的營養午餐都能找到錢，先墊T-Pass又怎麼會有問題？反正不管總預算怎麼審、何時審，這筆預算遲早都會通過的，頂多就是多付一點利息而已。屆時若綠營執政縣市不跟進，壓力反而會在綠營縣市首長身上，立法院的壓力反而沒這麼大。

民進黨公布民調，有56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，並有66.9%的民眾認為優先通過總預算是立法院目前最重要任務。（圖／民進黨提供）

民進黨昨天公布民調，有56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意的2.5倍，有66.9%的民眾認為立法院最重要的任務是優先通過總預算，只有21.1%認為是優先彈劾賴清德總統，擔心總預算沒過影響防災、治水、公共托育的都超過5成以上。

這樣的民調其實半夜吹口哨—給自己壯膽，立法院在國人心中的評價一向很低，這種問題不管何時問，對立法院的不滿意一定都很高。但如今的情況是，賴清德和行政院的滿意度也一樣低，誰比誰爛還真的說不清楚，明明政界和新聞界一次強調，彈劾賴清德是絕對不可能的任務，卻仍有21.1%認為彈劾賴清德比總預算更重要，就可見一般了。

今年的總預算到年度開始還無法付委，是史上的頭一遭，但賴清德和卓榮泰之前都視而不見、不求解方，如今才猛往在野黨和立法院身上潑髒水，卻看不到自己身上也是一身泥。民眾對大罷免的記憶猶新，對政院以不副署讓法律無法生效更加不滿，對憲法法庭失去信賴，民進黨和賴政府憑什麼覺得多數民眾會站在自己這一邊？

大罷免時，卓榮泰帶領政務官進行「人民是頭家」下鄉宣講，結果民進黨輸到脫褲子。如今的「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，不過是大罷免2.0而已。如今的國民黨依舊不討喜，但賴政府的民調卻比當初低得多、狀況也差得多，民進黨有什麼道理認為，大罷免的失敗方程式，能夠有不同的結果？

更多FTNN新聞網報導

觀察／柯文哲主動拜會柯建銘 預算案將成總召連任試金石

不副署將成常態 朝野惡鬥再升級

觀察／助理費除罪化陳玉珍拒不撤案 國民黨要一意孤行撐到何時？

