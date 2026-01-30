被兒子前女友爆料「前任的媽媽太可怕」 柯志恩回應了

柯志恩代表國民黨參選高雄市長。翻攝柯志恩臉書



立法委員柯志恩確定代表國民黨參選年底高雄市長選舉，一名自稱是柯志恩兒子前女友的網友，日前卻在社群平台Threads留言點名「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」，相關言論迅速引發網友熱議。對此，柯志恩今（1/30）日上午在立法院受訪時作出回應，語氣相對低調。

原PO是在Threads上參加一篇名為「《與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人》大賽」的討論串，在留言區分享，前任什麼都好，曾與對方交往是她三生有幸，但同時也提到「媽媽太可怕（個性＋政治立場）」、「當年他是個聽媽媽話的媽寶」。她同時寫道，自己目前很好，祝福初戀幸福，並留言「許願他媽今年市長選舉落選」。

事實上，這並非該名網友首次在Threads提到柯志恩家庭。去年3月，她也曾在Threads留言指出，柯志恩的兒子並非持有美國綠卡，而是美國公民，稱其是在18歲前依親父親、取得美國公民身分。

對於兒子前女友兩度公開點名，柯志恩今日受訪時回應表示，「年輕人或任何人談戀愛，都應該記得那時候的美好，分手之後各自安好彼此祝福，我想這是最正確、最成熟的態度。」

