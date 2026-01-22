被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事

記者林宜君／台北報導

貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。英國足球巨星大衛貝克漢與妻子維多莉亞，近日捲入家庭紛爭核心。長子布魯克林接連爆料，指控母親在他與妻子妮可拉佩茲的婚禮前後出現多項爭議舉動，消息曝光後迅速引發輿論熱議，也讓貝克漢夫妻的家庭關係被推上風口浪尖。

昔日家庭和樂已不復存在。（圖／翻攝自貝克漢IG）

布魯克林透露，婚禮前夕，原本答應替妮可拉設計婚紗的維多莉亞，臨時取消相關安排，迫使新娘緊急另尋婚紗，讓整個籌備過程陷入混亂。更令他難以接受的是，婚宴當晚原本規劃好的新人第一支舞，竟被母親臨時介入。「我媽媽搶走了我幾週前就計劃好的，搭配浪漫情歌，和老婆的第一支舞。」布魯克林更形容，母親勾著他跳貼身舞，讓他直言：「我這輩子從未感到如此不自在或羞辱。」

維多莉亞上傳一張年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪的黑白合照，並寫下：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」。（圖／翻攝自維多莉亞IG）

在風波持續延燒之際，被外界形容情緒備受打擊的維多莉亞，近日終於更新社群動態，但並未對事件或兒子的指控作出任何回應。維多莉亞上傳一張年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪的黑白合照，並寫下：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」當天正好是艾瑪50歲生日。

大衛貝克漢同樣在社群平台分享祝福貼文，向昔日隊友致意。（圖／翻攝自大衛貝克漢IG）

除了向昔日團員送上祝福外，維多莉亞也轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息，簡短寫下「Wow！」表達驚喜與支持。巧合的是，大衛貝克漢同樣在社群平台分享祝福貼文，向昔日隊友致意，夫妻倆的動態被外界解讀為刻意「如常更新」，對家庭風波選擇低調以對。

