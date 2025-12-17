被共產黨議員疑增軍費無益和平...日本防相小泉進次郎直擊「中國國防預算20年翻七倍」引中國外交部跳腳：有嚴重侵略前科沒資格說三道四

為因應中國軍事威脅進逼，日本高市政府欲積極提升國防預算，於15日的參議院質詢中，日本共產黨議員山添拓質疑高市內閣擬增加軍費無法帶來更大的和平，對此防衛大臣小泉進次郎一改過往模糊戰法，直接點名中國數十年來軍費以倍數成長，近三年的支出更遠超日本，希望議員思考「這些話應該對誰說」，外界討論反應相當熱烈。而中國外交部昨也在例行記者會痛罵日方惡意抹黑，更稱中國是世界上紀錄最好的大國，有嚴重侵略前科的國家沒資格對其說三道四。

廣告 廣告

山添拓近日在參議院針對高市內閣擬提高國防預算質詢，表示增加軍事預算並不會帶來更大的和平，對此小泉近次郎回應，希望山添拓能思考一下這些話應該對誰說，以中國來舉例，他們在過去20年內，軍費已增加約七倍，只看最近三年，中國在軍事和防衛支出的幅度也遠超過日本。



小泉直言：「在此前提下，如果我國什麼都不做，地區的軍事平衡就可能被打破，在我國的嚇阻力和應對能力無法提升的狀況下，不能讓人對日本的防衛產生一種只要侵略就能拿下的誤解。為此所做的防衛能力整備，我們認為反而能提升日本的嚇阻力，因此政府會詳加說明，讓大家都能接受。」



然而中國外交部昨舉行例行記者會，有媒體提問小泉進次郎答詢指出中國軍費成長一事有何評論，發言人郭嘉昆批評，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。



郭嘉昆稱，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，中國國防費的增長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好履行大國國際責任和義務。他更烙下重話，批日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。

(圖片來源：小泉進次郎臉書)

更多放言報導

「中俄聯飛」15架軍機入侵日本周邊...小泉進次郎深夜緊急發聲明「構成重大國安憂慮」：此舉明確意在示威、將依法嚴厲打擊侵犯領空行為！

高市早苗卸任後台日關係會退化？吳志中喊「我不擔心」！指「台日十分友好」：每年來台日議員數百位、但去中國不到十位…談小泉進次郎可能是下任日相「加強交往很必要」