被兵變44年竟成「紙上老爸」！ 申請低收老人補助才知多了3子女

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子服兵役期間被劉姓前妻兵變約44年，年老申請中低收入補助、老人津貼時，才在公所資料發現名下多了3名子女，其中兩位女兒可能在兩人婚姻內出生，黃男聲請否認子女，台南地方法院依DNA鑑定裁定兩女並非黃男子女。

黃男在1978年與劉女結婚，隔年入伍服役，約1980年劉女離家未歸，從此兩人分居，直到1986年協議離婚，其間劉女先後生下3位孩子，戶政資料登記黃男為父，但黃男多年來不知情。

直到2024年10月中旬，黃男到台南市新化區公所申請中低收入老人津貼，承辦人調閱戶籍資料，才知道他有子女3人，都與他登記有親子關係，但黃男強調孩子都不是他的，才向法院聲請否認子女。

其中兩位女兒，從婚姻時間推算可能是黃男的孩子，但台南地院家事法庭委託成大醫院婦產部分子遺傳室鑑定，依據檢驗DNA的報告，排除黃男與兩名女兒間存在親子血緣關係，親子關係機率為0，兩造對鑑定結果沒有爭執，確認2位女兒不是黃男的孩子，今年8月並製作合意程序筆錄，同意由法院以裁定。

法院依民法婚生子女推定及否認子女規定，認定黃男在2024年11月收到區公所回函後，始具體知悉名下尚有3名子女的戶籍登記，此後在2年期間內聲請否認子女，程序並無違誤；再綜合DNA鑑定與雙方合意內容，裁定確認兩名女兒都不是劉女跟黃男受胎所生婚生女，程序費用由相對人負擔，裁定仍可依法抗告。

