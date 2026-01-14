被冷醒！中年男「畏寒狂抖」急叫119原因曝光 急診醫傻眼

生活中心／陳慈鈴報導

天氣冷，急診室出現許多光怪陸離的現象。（示意圖／資料照）

寒冷的天氣，心血管疾病患者首當其衝，擠滿急診室內，還出現了不少光怪陸離的現象。近日有急診醫師就分享他遇到的情況，其中，有一名男子因為「被冷醒」叫了119送到急診室，檢查後發現真相，令人傻眼。

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享，天氣冷颼颼，好多有心血管疾病的人，在家睡一睡，就沒了也很多平常沒在控制血壓的病患，第一次發現有高血壓就是因為腦出血來急診才注意到…。

醫師表示，雖然急診還是一樣忙碌，不過偶爾還是會有奇妙的病人摻雜其中，短暫得點綴我們的急診日常…。像是有位中年女士，二次返診，才因為腹脹想吐跑來掛急診，檢查都還好就請她開藥回門診再追蹤，後來晚上又因為同樣症狀不舒服回急診，做了電腦斷層，也放鼻胃管引流出一堆食糜，交班表示要再安排胃鏡，懷疑胃出口堵塞。但他從電腦斷層看不到像是堵塞的證據，於是問對方：「會不會是打瘦瘦針啊？」結果一問…果然是瘦瘦針惹的禍。

醫師接著說，另外一個中年男性，來診是因為畏寒發抖，看著患者那麼冷的天氣只穿一件內衣，他都看得好冷。當他問對方「你有發燒或是其他不舒服嗎？」病患表示：「沒有啊，就畏寒感覺冷，一直發抖」，他接著問：「那你為什麼不多穿一點衣服？」對方才告訴他，因為家裡太冷，喝烈酒取暖，熱了就把衣服脫掉，然後睡著了，「我是被冷醒的耶…只好叫救護車…。」

醫師聽了頓時傻眼，「哇勒，被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診…是他的認知有問題還是我的認知有問題？」他還發現患者的酒精濃度306mg/dl，忍不住直呼「這根本不是喝酒取暖，是酗酒吧…。」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

