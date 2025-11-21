被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」

（記者張芸瑄／高雄報導）高雄一名高姓女子因不滿男友提出分手，情緒失控，引發暴力與恐嚇事件。她不僅以衣架攻擊蘇姓男友，還以訊息威脅要縱火、傷害對方，甚至揚言外流兩人的私密影像。蘇男驚覺情況危險後報警求助，案件最後由法院以傷害與恐嚇等罪判處高女 4 個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決內容，兩人交往後曾同住一段時間，但長期因生活磨合問題發生爭執。去年 4 月，蘇男表示希望結束關係，高女隨即情緒激動，多次透過訊息傳出威脅字句，包括「我要燒房子」、「今天一定讓你死很慘」等內容，讓蘇男相當不安。

示意圖

蘇男原本想與對方冷靜溝通，但高女的情緒更為激烈，兩人在住處發生衝突，高女一度抓起衣架毆打蘇男，造成多處挫傷。事後她仍持續傳訊索討說法，內容出現「最後一次警告你給我搬走」、「讓你生不如死」等言詞，甚至稱將蘇男的機車典當換錢。

除了威脅語句，高女還傳送疑似火燒房屋與汽油照片，並指控蘇男曾要求她終止懷孕，揚言要公開兩人過去的親密影像，以「讓大家看看渣男是誰」。這些訊息讓蘇男更加恐慌，擔心自身安全可能遭受威脅，遂決定向警方報案。

在法院審理過程中，高女對行為多數坦承。法官認為她在事件中多次以言語與行為造成對方恐懼，且未顧及他人身心安全，情節屬實，因而判處 4 個月徒刑，可易科罰金處理。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

