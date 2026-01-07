被列為台獨頑固分子制裁 鄭英耀：推動愛國教育守護民主

國台辦今天宣布將教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子清單，鄭英耀回應，教育部會持續推動愛國教育，守護台灣民主自由。（本報資料照）

大陸國台辦今天宣布，將教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁。鄭英耀今天下午透過媒體群組回應，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣民主自由。

國台辦今天宣布，鄭英耀鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，列入台獨頑固份子清單，並禁止鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門，限制鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

鄭英耀回應，《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣民主自由。

