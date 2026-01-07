被列「台獨頑固分子」 劉世芳回應了：立場不變

內政部長劉世芳。（本報資料照片）

大陸國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今（7）日在例行記者會上宣布，已將我國內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並稱將依法實施相關懲戒措施。對此，劉世芳表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

劉世芳今天透過文字表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

陸委會副主委梁文傑也在立法院聲援，表示國台辦現在所列的台獨頑固分子，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透及各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去。

