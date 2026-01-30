▲被列「被告」的被害人？網路求職冤情多！擠滿各縣市地檢署。(圖/示意圖)

【記者范文濱/專題報導】

近日經民眾投訴參加某法院求職詐騙起訴庭旁聽，檢查官表示，台灣求職詐騙手法如出一轍，案件堆積如山，不堪負荷。她表示，目前求職詐騙手法就是將求職者誘騙為「人頭帳戶」或「車手」，導致被害人從單純求職變成幫助詐欺的共犯！詐騙案件延宕法院正常審理工作量⋯起訴求職詐欺被告應付的沈重法律責任⋯甚至要求因生活貧破求職民眾需負起刑事詐欺罪起訴與龐大的民事賠償。此種情況下⋯無數被列入所謂「被告」的求職「被害人」背後家庭問題是否更是社會另一隱憂？網路求職生存變成台灣冤獄？

根據內政部警政署165打詐儀錶板及各類統計顯示，2025 年整體與求職詐騙統計全台總財損：2025 年全年全台詐騙財損總計接近 900 億元，遠高於 2024 年的 502 億元。每日受騙量：平均每天有超過 500 人 向警方報案遭遇詐騙，每日損失金額約 2.5 億元。而求職詐騙佔比：在 2025 年第三季的網路詐騙統計中，「假求職」與網路活動詐騙合計佔案件比例 超過 6 成。

而求職詐騙主要手法於2025年常見的假求職誘餌包含：家庭代工、「Netflix 字幕翻譯」、臉書、YouTube 「廣告代發」、網路投資理財營業員、會計、「行政辦公室助理」等門檻低⋯等職務被要求在家上網上班的工作性質，會有這樣讓求職者不起疑輕鬆的工作，求職受害者表示，不是因為偷懶、輕鬆好高薪、賺錢快？會相信在家就可上班，不是自新冠狀病毒肆意橫行時，許多公司行號都改在家裡上班代工，他認為在家上班已是很多跨平台企業管理運作的事實，但台灣的司法檢調單位卻一味認定求職者不務實、追求不正常的工作型態？他提出疑問表示？台灣司法部門真的理解台灣社會底層求職生態鏈的轉變嗎？這些司法人員他們真的有做到「保障人權，追求真相」的職責嗎？

這位被列「被告」的求職被害民眾受訪，他說，他在求職過程中詐騙集團常先以「高薪打工」吸引求職者，他說「人往高處走，高薪是每個人生活的期許，也是人性使然，他不認為他追求高薪有什麼錯？今天既是「求職」，BOSS怎麼說，福利怎麼給？都不是他左右的？可惡的是這求職背後是個「詐騙集團」的操作，不應硬加在求職者受騙被害後的罪責？詐騙BOSS引導求職者加入 LINE 群組，進而轉化為「投資詐騙」（要求投入資金）或「人頭帳戶詐騙」（要求提供個資與提款卡）。這是一個遵守工作守則的求職制度下，有罪的是這些編織求職天堂的詐騙魔鬼們！

受訪的被害民眾表示，他有保留求職過程對話、履歷及所有紀錄，以證明無不法意圖，也盡力舉證主觀上沒有幫助所謂的「故意」，尋求法院卑微的「不起訴」處分。「誤信」而淪為詐騙集團車手（負責提款或取財者），他的結果是面臨沉重的刑事與民事責任賠償巨額債務與刑責，家庭破碎。

據2025 年求職詐騙受害案件統計中，雖然求職詐騙集中於中青年，在整體的詐騙受害趨勢顯示，「高學歷、高收入」族群反而因自信心較強，在涉及「假求職轉投資」的複合型詐騙中損失最為嚴重！

資料顯示2025年車手案件的起訴率約 95%，定罪率高達 99%。約有 43% 至 50% 的車手被判處 6 個月以上 有期徒刑，且多以「加重詐欺罪」起訴，面臨 1 年至 7 年 的有期徒刑。

面臨台灣求職迫害囧境，法院常認為現代反詐騙資訊普及，求職者對於「領錢拿分紅」或「代收包裹」應有警覺，常認定具有「不確定故意」而判刑，引起社會爭議，多數民意代表表示，憲法有保障人民的基本權利⋯台灣詐騙案件年年攀升，政府高喊「打詐國家隊」，實務上卻屢傳荒謬現象—真正的詐騙集團逍遙法外，遭詐騙的民眾反而被送上被告席，讓台灣的基層人民淪落求職冤獄，引發外界對司法辦案方向與數位部網路治理角色的強烈質疑？

