被判賠林智堅30萬 陳智菡不服將提上訴：對抗不公不義到底

民眾黨立院黨團主任陳智菡去年臉書發文指控，前新竹市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%提升至450%，涉嫌圖利，林智堅提告求償200萬元，台北地院今（20）日判決陳智菡須賠30萬元。對此，陳智菡痛批判決悖於常理，她完全無法接受，除了依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

陳智菡晚間在臉書以「為司法致哀」為題發文，針對新竹市前市長林智堅以民事訴訟向本人提告，台北地院一審判決，她強調，本人發言內容攸關公共利益，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

陳智菡提到，首先，本人發言前，已查證台北地院108年度聲判字第321號交付審判案件的裁定內容，當中明確提到：時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾於107年8月30日馬偕院內董事會中說：「已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證百分之四百五十，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」。

前新竹市長林智堅。（圖／林智堅臉書）

陳智菡指出，蘇聰賢發言時之身分是新竹馬偕院長、時空背景是馬偕董事會上在討論新竹馬偕醫院新建工程的發包基礎，相關談話內容均載於判決。

此外，陳智菡直言自己的立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標」。

民眾黨前主席 、前台北市長柯文哲 。（資料照／中天新聞）

最後陳智菡重申，本人發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

