被判10年以下恐衝擊藍白合？郭正亮曝「柯文哲動向」 頭號目標是這件事

針對媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，民眾黨前主席柯文哲一審判決「將成藍白合變數」一事，前立委郭正亮透露，這個觀點確實是對的，不過據他（郭正亮）了解，柯文哲如果一審被判10年以下，會基於「調養身體」、「幫議員站台」的考量住到南部去。

郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，吳子嘉對於柯文哲將成藍白合變數的分析是對的，不過考量到判決書至少有300頁、辯論庭又落在12月底，因此一審判決最快也要3月、也就是農曆年過完。郭正亮指出，柯文哲是否會選總統，或是提前在2026大選到台南、高雄攪局，都是未知數。

而郭正亮也透露，據自己得到的消息，柯文哲如果一審被判10年以下「會想住在南部」，除了調養身體的考量之外，因為民眾黨在南台灣的戰力比較弱，因此柯文哲想就近幫自家議員站台。

最後郭正亮也指出，柯文哲的官司關鍵在於「圖利罪」是否成立，10年以上還是以下的判決，將直接影響柯文哲的政治空間，對民眾黨的士氣也完全不同。郭正亮直言，這還牽涉到藍白要不要修法，畢竟就算一審被判超過10年，二審仍有無罪的可能。

