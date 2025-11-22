被判10年以下恐衝擊藍白合？郭正亮曝「柯文哲動向」 頭號目標是這件事
針對媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，民眾黨前主席柯文哲一審判決「將成藍白合變數」一事，前立委郭正亮透露，這個觀點確實是對的，不過據他（郭正亮）了解，柯文哲如果一審被判10年以下，會基於「調養身體」、「幫議員站台」的考量住到南部去。
郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，吳子嘉對於柯文哲將成藍白合變數的分析是對的，不過考量到判決書至少有300頁、辯論庭又落在12月底，因此一審判決最快也要3月、也就是農曆年過完。郭正亮指出，柯文哲是否會選總統，或是提前在2026大選到台南、高雄攪局，都是未知數。
而郭正亮也透露，據自己得到的消息，柯文哲如果一審被判10年以下「會想住在南部」，除了調養身體的考量之外，因為民眾黨在南台灣的戰力比較弱，因此柯文哲想就近幫自家議員站台。
最後郭正亮也指出，柯文哲的官司關鍵在於「圖利罪」是否成立，10年以上還是以下的判決，將直接影響柯文哲的政治空間，對民眾黨的士氣也完全不同。郭正亮直言，這還牽涉到藍白要不要修法，畢竟就算一審被判超過10年，二審仍有無罪的可能。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
才被點名「出來戰台北市長」遭捧最強！蔡英文首發聲了
政治中心／曾郁雅報導2026參戰人選陸續出爐，民進黨表態參選台北市長的人選，除了有吳怡農之外，立委沈伯洋、王世堅也被視為有力人選，近日台灣民意基金會董事長游盈隆則點名如果民進黨想勝選，就找人氣王「蔡英文」，對此王世堅也表示「她是最強的」但也要尊重本人意見，正當話題在網路引發熱議，蔡英文本人就在社群公開發文重提「台灣模式」了。民視 ・ 1 天前
藍穩拿三都？游盈隆示警1隱憂：一定有問題
[NOWnews今日新聞]2026九合一選舉正逐步升溫，各陣營已提前啟動各縣市首長選戰布局，會派出哪位候選人迎戰，備受外界矚目。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國民黨在台北市、桃園市的連任形勢最為樂觀...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 3 小時前
2028藍白合關鍵是柯文哲？吳子嘉：明年2月有答案
國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會談，雙方會談圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合作模式，成為外界關注焦點。媒體人吳子嘉分析，明年2月台灣民眾黨前主席柯文哲的司法判決結果，將成為影響藍白合的重大變數。中天新聞網 ・ 1 天前
2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。中時新聞網 ・ 1 天前
2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
硬是不說誰買的! 俄稱首批蘇-57戰機已出口 還加入戰鬥 專家猜買主是「它」....
[Newtalk新聞] 據美國《戰區》網站 19 日報導，蘇霍伊公司所屬的聯合航空製造集團公司總裁瓦迪姆·巴德哈宣佈，首批 2 架蘇-57 出口型戰鬥機已交付給一個未公開的外國客戶。 俄羅斯國家技術集團公司首席執行官謝爾蓋·切梅佐夫在回答有關出口訂單的問題時表示：「我不會透露任何合約編號或任何合作夥伴的資訊。但我可以肯定的是，許多國家對這款飛機的需求非常大，我們希望進一步擴大這種需求。」 美媒稱，俄羅斯空軍已經採購了 76 架蘇-57 戰機，並於 2022 年開始接收批量生產型戰機。據瞭解，從 2022 年到 2024 年底，至少有 18 架蘇-57 戰機交付使用。 俄軍蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自張斌說 就蘇-57 的實際出口而言，俄羅斯方面迄今為止只明確提及過來自一個外國客戶的訂單。今年早些時候，阿爾及利亞一家國營電視台的報導引發廣泛猜測，認為該國就是這批訂單的接收方。然而，目前尚未有任何影像資料證實蘇-57 已交付給阿爾及利亞空軍或其他任何外國客戶。 「我們的外國客戶，我們的外國合作夥伴，已經接收了首批 2 架飛機，」巴德哈 17 日在接受俄羅斯《國家電視臺第一頻道》採訪時表示新頭殼 ・ 1 天前
遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境
即時中心／林韋慈報導2026縣市長選戰逐漸升溫，各黨正密集布局。桃園部分，國民黨由現任市長張善政尋求連任，民進黨則尚未敲定人選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦有意回鍋再戰桃園市長，若屬實將丟出「政壇震撼彈」。不過，民進黨桃園市議員魏筠直言，已親自詢問鄭文燦本人，對方僅用14字回應外界揣測。民視 ・ 8 小時前
化身柯文哲分身 陳佩琪代夫跑攤談柯近況
前民眾黨主席柯文哲，近期動作不斷，除了被爆出會跑到台玻大樓開會，他的妻子陳佩琪，也分享他近期在學習醫學知識，還會跟AI吵架。民眾黨主席黃國昌則說，柯文哲何時復出，以他的計劃為主，會按部就班地來進行。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
陳智菡敗訴判賠30萬！醫看傻「連兒童醫院都敢抹黑」：不就下次還敢？
民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年控訴，新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院審結，判決陳智菡敗訴。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也看傻直呼「連兒童醫院都敢抹黑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落
國際中心／巫旻璇報導泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。民視 ・ 1 天前
人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼
人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼EBC東森娛樂 ・ 1 天前
游盈隆發最後通牒 要求曹興誠7天內道歉
[NOWnews今日新聞]大罷免期間，聯電創辦人曹興誠與台灣民意基金會董事長數度槓上，曹興誠酸游盈隆是「民進黨內奸」，當年退出民進黨「因無油水可撈」，游盈隆忍了3個月，對曹興誠發出最後通牒，要求曹興誠...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
急尋中獎人！彰化鹿港開出200萬發票未領 地方熱議：不會丟了吧？
尋找中獎人！今年9-10月統一發票將於25日開獎，但截至目前為止，7-8月統一發票200萬元特獎有5張未領，其中1張是彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品即中200萬元，由於領獎期限至明年1月5日止，中獎人若於領獎期限內未領獎，逾期將無法兌領；連日來地方議論紛紛，還有人納自由時報 ・ 11 小時前
柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，交保後行事相當低調。不過，民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷在社群發布柯的背影照，地點疑似就在民進黨中央黨所在的台玻大樓。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日說，張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓，柯文哲有他工作的空間。至於明年地方選舉柯有給甚麼意見，黃則說講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
復出前夕 柯文哲理髮42萬觀看次數 12月再推讀書會「打招呼」
民眾黨團總召黃國昌指出，前主席柯文哲將於12月法院言詞辯論後，會有更多公開活動，信傳媒 ・ 1 天前
王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了
民進黨立委王世堅過去在台北市議會質詢片段，被大陸網友拿去改編成組合成《沒出息》意外爆紅，甚至解放軍艦還用人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅本人也在近日跑攤時，現場清唱20秒，讓全場民眾嗨翻，網友笑說，「尾牙春酒活動可能要接不完了」。中天新聞網 ・ 1 天前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 10 小時前
藍白合 魔鬼藏在提名細節裡
藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌19日首度會面，雖以「高來高去」開局，至少象徵在野黨重新坐回談判桌；綠營則在會前會後不斷唱衰、挑撥，正說明民進黨最害怕的就是藍白認真合作。然而，藍白合作關鍵不在鏡頭前的握手，而在鏡頭外被刻意迴避的選舉提名時程與整合機制。中時新聞網 ・ 18 小時前
林岱樺直搗邱議瑩大本營！明將挺進旗山大造勢
表態爭取參選2026高雄市長的綠委林岱樺，月初在岡山造勢，現場湧入3萬人，引發討論。她明天將前進旗山造勢，舉辦「大改革護國市長」誓師，值得注意的是，旗山是綠委邱議瑩大本營，也讓林岱樺的這場造勢活動，受到關注。中天新聞網 ・ 1 天前