被利用？石破茂稱「台是中國一部分」陸使館轉發 日網開砲：日本的恥辱

日本前首相石破茂言論遭中國使館轉發，引起日網怒斥。（圖／翻攝自首相官邸Ｘ）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過，前日本首相石破茂26日在東京表示，針對中國「台灣是中國一部分」看法，歷屆日本政府都理解並給予尊重。這段話也被中國駐日本大使館轉發在社群平台X宣傳。

綜合日媒《朝日新聞》、《產經新聞》報導，石破茂26日在東京針對高市早苗「台灣有事論」影響日中關係發言，強調日本和中國建立穩定關係非常重要，無論糧食、稀土及藥品進口，「若沒有與中國的關係，我們的國家還能存在嗎？」石破茂更表示，自1972年中日邦交正常化以來，歷屆政府都理解尊重中方「台灣是中國領土的一部份」的看法，這是多年來歷屆內閣基本立場「絕對不能改變的」。

石破茂這段談話也被中國駐日大使館分享至X平台，引起日本網友不滿，許多人認為他遭利用及消費。日本維新會前參議員音喜多駿就驚嘆「被利用了！」日本網友也湧入留言痛斥：「一位將中國國家利益置於首位的日本前首相…這簡直是日本的恥辱」，「提起石破茂只會適得其反」、「歷史都被你扭曲了，不是嗎？他顯然說過『歷屆政府都理解並尊重中國關於台灣是中國一部分的觀點』，但日本政府只是尊重『中國的立場』，它並不承認中國的主張，對吧？」「因為他親中親韓，所以只待了一年。日本人認為他是史上最糟糕的首相，不被日本人民信任」、「必須將石破茂從自民黨開除黨籍」。

