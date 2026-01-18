被刷下來？ 王安宇缺席春晚聯排 網友猜這個原因未現身

王安宇。（取材自微博）

1月17日，大陸男星王安宇在微博熱搜話題拿了個第一， 原因是他沒參加央視春晚聯排。粉絲熱議稱，王安宇曾於1月10日被拍到參與春晚前期彩排，但未現身1月17日首次聯排，猜測王安宇是不是被「刷下來了」。有網友則反駁，歷年春晚均有藝人參與彩排卻未亮相直播案例，認為王安宇可能是行程衝突才沒參加。

1月17日當天，「王安宇沒參加春晚聯排」突然衝上微博熱搜話題第一，引發關注。有網友稱，王安宇1月10日被拍到參與春晚前期彩排，一身黑衣現身央視大樓，戴帽口罩遮面仍擋不住183cm的挺拔身形，不少粉絲稱「這是要連續兩年登春晚的節奏」，直呼「我的春晚熟面孔又回來了」、「安宇好爭氣」。

廣告 廣告

但在1月17日央視首次全員帶妝聯排的現場路透及媒體匯總名單中，王安宇未現身。同場聯排的其他同類型藝人，如李昀銳、宋威龍、丁禹兮等均亮相，形成對比。

有網友因此猜測，王安宇是不是被央視春晚淘汰了或節目被更換、替代，爆料稱網傳合唱陣容原是李昀銳、丁禹兮、鄧為、王安宇，後來卻變為李昀銳、丁禹兮、畢雯珺、宋威龍，不見王安宇的名字，但也有網友指這類變動信息僅為非官方猜測，央視從未公布調整方案。

也有粉絲指出王安宇可能是因行程衝突或聯排機制的正常安排才沒在聯排中現身。據了解，1月18日是王安宇「時裝男士」開年刊發售日，粉絲及認證帳號稱其可能因雜誌宣傳檔期衝突未到場。

另有粉絲表示，聯排可能按節目類型或上下半場分批次進行，部分藝人無需全程參與，若未被淘汰，藝人可參與後續聯排，例如1月25日的第二次聯排。此次央視春晚共設四次聯排（1月17日、25日、2月2日、8日），首次聯排並非強制全員到場，資深藝人如沈騰、馬麗也因節目類型安排缺席本次聯排，最終登台名單需經多輪篩選，單次缺席不直接等同於淘汰。

更多世界日報報導

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺