被前夫點名坐檯！她酒後遭拍裸照 手機還被摔爛

一名男子點名前妻坐檯，事後帶到旅館拍裸照。（示意圖／翻攝自pexels）





台北市一名男子阿志（化名）去年到前妻小欣（化名）工作的地方，將前妻帶走後在旅館內猥褻與偷拍裸照，還摔碎了小欣的手機，法院審理後，認定阿志犯下乘機猥褻、違反意願攝錄性影像及毀損等罪，共判處1年4月徒刑，部分可易科罰金。

根據判決書，去年3月12日凌晨阿志刻意前往小欣任職的酒店消費，並直接點名由小欣坐檯，小欣在約兩小時內喝下半瓶威士忌後醉倒，阿志隨後假意要護送她返家，卻將人帶往附近旅館。

進入旅館前，阿志就在大廳對小欣伸出狼爪，包括拉起內褲、觸摸臀部與私密處。兩人進入房間後，他脫光小欣衣物，拍攝至少16張裸照。小欣聽到拍照聲驚醒，試圖拿手機求救時，阿志搶走她的手機並3次重摔在地，導致手機損壞。

警方於去年5月前往阿志住處搜索，查扣其拍攝用手機，並透過數位鑑識還原遭刪除的裸照。全案移送後，檢方依乘機猥褻、強制拍攝性影像及毀損罪起訴。

阿志在庭上承認於旅館內猥褻並拍攝前妻裸照，法院認為，兩人雖已離異，但阿志未能妥善處理雙方關係，使小欣身心受到重大傷害，且未與被害人達成和解。

台北地方法院認為，綜合阿志犯後態度及仍需扶養兩名未成年子女等因素，最終依各罪狀判刑，認定阿志犯下乘機猥褻、違反意願攝錄性影像及毀損等罪，分別判處8月、6月及拘役50日，其中攝錄性影像與毀損可易科罰金，乘機猥褻則不得易科。

