被前女友指控吸毒！短劇男神曬「無犯罪紀錄證明」自清反擊

根據陸媒報導，大陸「短劇F4」之一演員何健麒近日遭遇吸毒指控風波。1月25日，一名自稱其前女友的朱女士透過帳號「何健麒的債」發文，實名舉報何健麒在2021年兩人同居期間多次吸毒。她更指出，當時北京警方曾介入，對他進行尿檢、血檢及毛髮檢測，並聲稱何為掩蓋毒品反應，刻意長期接髮。對此，何健麒工作室發出「無犯罪記錄證明」自證清白。

面對指控，何健麒方面迅速反應，工作室於27日發表聲明，並公布「無犯罪記錄證明」，內容顯示他在1995年至2026年1月25日期間，無任何犯罪紀錄。聲明中強調，藝人自始至終配合警方調查，堅決否認指控，並批評對方言論屬於惡意揣測，對其名譽造成損害。

何健麒本人也於26日親自透過微博發聲，曬出便當照並表示已完成尿檢及毛髮檢測。他寫道：「尿檢髮檢做完，回家吃飯了。不是最近健身還真不夠體力闢謠。」以幽默語氣回應爭議，並強調將以行動證明清白，不讓謠言影響自身工作與形象。

朱女士則表示，自己願意全程配合警方進一步核查，並強調北京海淀警方對事件有正式辦案記錄。她重申曾親眼目睹何健麒吸毒過程，認為自己有義務揭露真相。

事件曝光後，引發粉絲廣泛關注。不少支持者在社群平台留言力挺：「清者自清」、「相信何健麒，不會做沒底線的事」、「告死她，讓她造謠，追責」、「都跪下來給我孩子道歉」、「身正不怕影子斜」。

